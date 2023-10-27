Бастрыкин поручил возбудить дело после покушения на Царева
Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту покушения на бывшего депутата Верховной рады Украины Олега Царева.
«По имеющимся данным, сегодня в Республике Крым было совершено покушение на бывшего депутата Верховной рады Олега Царева», – говорится в сообщении. Бастрыкин поручил возбудить дело Главному следственному управлению СКР по Крыму и Севастополю.
Ранее уголовное дело возбудила ФСБ России. Как писали «РИА Новости» со ссылкой на представительство ведомства, дело было возбуждено по ст. 277 УК РФ (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля).
О покушении на Царева ранее сообщили утром 27 октября. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что покушение было совершено со стрельбой и уточнил, что политик находится в очень тяжелом состоянии. Позже нападение подтвердил глава ДНР Денис Пушилин.
Олег Царев родился 2 июня 1970 г. в Днепропетровске (переименован в Днепр). С 2002 по 2014 г. был депутатом Верховной рады нескольких созывов. В 2012-2014 гг. занимал пост советника премьер-министра Украины Николая Азарова.
Баллотировался в президенты Украины, но в мае 2014 г. снял свою кандидатуру. В том же году Царев покинул страну и начал жить и работать в ЛДНР. Царев заявлял о необходимости провести референдумы по вопросу независимости республик, а также призывал к созданию федерации Новороссия. В мае 2022 г. его заочно приговорили к 12 годам лишения свободы по нескольким статьям УК Украины.