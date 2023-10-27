Бастрыкин поручил возбудить дело после покушения на Царева

Баллотировался в президенты Украины, но в мае 2014 г. снял свою кандидатуру. В том же году Царев покинул страну и начал жить и работать в ЛДНР. Царев заявлял о необходимости провести референдумы по вопросу независимости республик, а также призывал к созданию федерации Новороссия. В мае 2022 г. его заочно приговорили к 12 годам лишения свободы по нескольким статьям УК Украины.