США опровергли участие своих военных в наземной операции в секторе Газа

Tasnim со ссылкой на источники в сфере безопасности писало, что в наземном наступлении Израиля на сектор Газа вечером 27 октября участвовали три дивизии и несколько бригад, или около 5000 американских военных. Агентство также сообщало, что военное командование США «практически взяло на себя контроль над ситуацией в израильской армии, поскольку сионистские силы потерпели сокрушительное поражение» в своей операции.