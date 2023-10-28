Газета
Политика

США опровергли участие своих военных в наземной операции в секторе Газа

Ведомости

Американские военные не участвуют в наземных операциях армии обороны Израиля в секторе Газа, сообщил ТАСС официальный представитель Пентагона.

Ранее иранское агентств Tasnim сообщило, что около 5000 американских военных участвуют в наземной операции, которую израильская армия начала в Газе.

«Это сообщение не соответствует действительности. Никакие силы США не участвуют в наземных операциях в Газе», – сказали в оборонном ведомстве.

Ранее по теме: «Хамас» заявил о провале наземной операции Израиля

Tasnim со ссылкой на источники в сфере безопасности писало, что в наземном наступлении Израиля на сектор Газа вечером 27 октября участвовали три дивизии и несколько бригад, или около 5000 американских военных. Агентство также сообщало, что военное командование США «практически взяло на себя контроль над ситуацией в израильской армии, поскольку сионистские силы потерпели сокрушительное поражение» в своей операции.

Последние недели армия обороны Израиля анонсировала полномасштабную наземную операцию в Газе. Этому предшествовала атака палестинской группировки «Хамас» на южные районы Израиля 7 октября. Вечером 27 октября израильские военные объявили о расширении наземной операции в анклаве. На следующий день там заявили о 150 ударах по подземным объектам в секторе Газа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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