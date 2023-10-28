США опровергли участие своих военных в наземной операции в секторе Газа
Американские военные не участвуют в наземных операциях армии обороны Израиля в секторе Газа, сообщил ТАСС официальный представитель Пентагона.
Ранее иранское агентств Tasnim сообщило, что около 5000 американских военных участвуют в наземной операции, которую израильская армия начала в Газе.
«Это сообщение не соответствует действительности. Никакие силы США не участвуют в наземных операциях в Газе», – сказали в оборонном ведомстве.
Tasnim со ссылкой на источники в сфере безопасности писало, что в наземном наступлении Израиля на сектор Газа вечером 27 октября участвовали три дивизии и несколько бригад, или около 5000 американских военных. Агентство также сообщало, что военное командование США «практически взяло на себя контроль над ситуацией в израильской армии, поскольку сионистские силы потерпели сокрушительное поражение» в своей операции.
Последние недели армия обороны Израиля анонсировала полномасштабную наземную операцию в Газе. Этому предшествовала атака палестинской группировки «Хамас» на южные районы Израиля 7 октября. Вечером 27 октября израильские военные объявили о расширении наземной операции в анклаве. На следующий день там заявили о 150 ударах по подземным объектам в секторе Газа.