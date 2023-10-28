Пенс решил отказаться от участия в выборах президента США

Издание отмечает, что Пенс выступал за ужесточение ограничений на аборты, а также за поставку американских вооружений Украине, в этих вопросах они и разошлись с Трампом. Также он заявлял о необходимости пересмотра государственных программ соцподдержки и медстрахования. Однако его взгляды не смогли привлечь достаточное количество сторонников, о чем свидетельствует низкий уровень поддержки в опросах, также у него были проблемы с поиском доноров, которые бы поддержали кампанию в финансовом плане. Среди республиканцев по обоим показателям с большим отрывом лидирует Трамп.