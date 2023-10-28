Пенс решил отказаться от участия в выборах президента США
Бывший вице-президент США, республиканец Майк Пенс объявил об отказе от участия в выборах президента в 2024 г., он принял решение свернуть свою избирательную кампанию, пишет The Hill.
«Для меня стало ясно, что мое время еще не пришло. Я решил свернуть мою президентскую кампанию с сегодняшнего дня», – заявил Пенс на конференции республиканской еврейской коалиции.
«Американскому народу я скажу: это не мое время, но ваше время никто не отменял», – добавил он.
Пенс принял решение об отказе от президентской гонки на фоне неспособности обойти своих конкурентов по Республиканской партии в опросах. О старте президентской кампании он объявил в начале июня, пообещав «другое руководство», попутно отметив свой опыт в качестве конгрессмена, губернатора штата Индиана, и работу в Белом доме. Он говорил, что гордится работой администрации бывшего президента Дональда Трампа, частью которой он являлся, хотя и часто критиковал своего бывшего начальника после проигрыша в выборах 2020 г.
Издание отмечает, что Пенс выступал за ужесточение ограничений на аборты, а также за поставку американских вооружений Украине, в этих вопросах они и разошлись с Трампом. Также он заявлял о необходимости пересмотра государственных программ соцподдержки и медстрахования. Однако его взгляды не смогли привлечь достаточное количество сторонников, о чем свидетельствует низкий уровень поддержки в опросах, также у него были проблемы с поиском доноров, которые бы поддержали кампанию в финансовом плане. Среди республиканцев по обоим показателям с большим отрывом лидирует Трамп.