Газета
Политика

Пенс решил отказаться от участия в выборах президента США

Ведомости

Бывший вице-президент США, республиканец Майк Пенс объявил об отказе от участия в выборах президента в 2024 г., он принял решение свернуть свою избирательную кампанию, пишет The Hill.

«Для меня стало ясно, что мое время еще не пришло. Я решил свернуть мою президентскую кампанию с сегодняшнего дня», – заявил Пенс на конференции республиканской еврейской коалиции.

«Американскому народу я скажу: это не мое время, но ваше время никто не отменял», – добавил он.

Пенс принял решение об отказе от президентской гонки на фоне неспособности обойти своих конкурентов по Республиканской партии в опросах. О старте президентской кампании он объявил в начале июня, пообещав «другое руководство», попутно отметив свой опыт в качестве конгрессмена, губернатора штата Индиана, и работу в Белом доме. Он говорил, что гордится работой администрации бывшего президента Дональда Трампа, частью которой он являлся, хотя и часто критиковал своего бывшего начальника после проигрыша в выборах 2020 г.

Ранее по теме: Майк Пенс объявил об участии в выборах президента США

Издание отмечает, что Пенс выступал за ужесточение ограничений на аборты, а также за поставку американских вооружений Украине, в этих вопросах они и разошлись с Трампом. Также он заявлял о необходимости пересмотра государственных программ соцподдержки и медстрахования. Однако его взгляды не смогли привлечь достаточное количество сторонников, о чем свидетельствует низкий уровень поддержки в опросах, также у него были проблемы с поиском доноров, которые бы поддержали кампанию в финансовом плане. Среди республиканцев по обоим показателям с большим отрывом лидирует Трамп.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных