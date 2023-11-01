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Российские летчики за сутки сбили два украинских Су-27

Ведомости

Российские летчики-истребители за сутки сбили два Су-27 ВВС Украины в небе над ДНР, говорится в очередной сводке Минобороны РФ о ходе спецоперации.

«Истребительной авиацией ВКС России в течение прошедших суток сбиты два самолета Су-27 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Куроедовка и Новоселовка Донецкой народной республики», – говорится в сообщении.

Всего с начала спецоперации украинские ВВС потеряли уже 520 самолетов, следует из статистики Минобороны РФ.

В сводке также говорится, что за сутки российские силы отразили атаки украинской стороны на нескольких направлениях. Так, на Купянском направлении были отражены две атаки штурмовых групп 57-й механизированной бригады ВСУ в районе Синьковки Харьковской области. Две атаки были отражены также на Краснолиманском направлении.

Шойгу: ПВО собьет примерно за 20 дней все обещанные Украине F-16

За сутки ВС РФ поразили склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ в Харьковской области и командно-наблюдательные пункты подразделений 67-й механизированной бригады ВСУ и 31-й бригады оперативного назначения на Херсонском направлении. За сутки были сбиты 48 беспилотников противника.

Ранее сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ВСУ терпят поражение в зоне спецоперации, предпринимая безуспешные попытки атаковать российские позиции, несмотря на поставки вооружения НАТО. Он отметил, что за последний месяц российская армия сбила 37 самолетов и шесть ракет ATACMS. Шойгу обратил внимание, что число сбитых самолетов почти в два раза превышает количество истребителей F-16, обещанных США Украине. «При такой работе нашей системы противовоздушной обороны это, примерно, на 20 дней работы», – заявил министр.

Украина объявила о начале контрнаступления в начале июня. Российская сторона неоднократно заявляла, что контрнаступление не приносит Киеву ожидаемых результатов. 4 сентября президент России Владимир Путин назвал его «не пробуксовкой, а провалом». 15 октября он сообщил, что, несмотря на то что ВСУ готовят новые наступательные операции на отдельных участках, в целом контрнаступление «провалилось полностью».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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