Лидер французской партии «Патриоты» призвал Запад принять поражение Украины

О провале наступления неоднократно заявлял и президент России Владимир Путин. ВСУ, по его словам, готовят новые наступательные операции, однако в целом контрнаступление «провалилось полностью». Президент назвал происходящее сейчас на всем протяжении линии соприкосновения «активной обороной», и там российские войска улучшают положение «практически на всем этом пространстве». Это касается и Купянского, и Запорожского, и Авдеевского направлений, уточнил Путин.