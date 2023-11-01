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Лидер французской партии «Патриоты» призвал Запад принять поражение Украины

Ведомости

Запад должен признать поражение Украины в конфликте с Россией, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Зеленский, все кончено, пришло время сказать это и сделать выводы. Прекратите отправлять оружие и миллиарды», – написал он в соцсети X (бывший Twitter). 

Филиппо прокомментировал материал британской газеты The Telegraph о провале контрнаступления Украины. По его словам, «англосаксонская пресса зачастую гораздо более откровенна и честна, чем французская».

Путин заявил о провале контрнаступления Украины

По словам президента, российские войска улучшают свое положение почти на всей линии соприкосновения

О провале наступления неоднократно заявлял и президент России Владимир Путин. ВСУ, по его словам, готовят новые наступательные операции, однако в целом контрнаступление «провалилось полностью». Президент назвал происходящее сейчас на всем протяжении линии соприкосновения «активной обороной», и там российские войска улучшают положение «практически на всем этом пространстве». Это касается и Купянского, и Запорожского, и Авдеевского направлений, уточнил Путин.

Украина проводит контрнаступление с начала июня. 4 сентября Путин назвал его «не пробуксовкой, а провалом». Затем он заявил, что контрнаступление не приносит Украине результатов, с его начала ВСУ потеряли 71 500 военнослужащих.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в октябре на заседании Совета Безопасности всемирной организации сообщил, что украинское контрнаступление можно считать законченным, поскольку российские войска перешли к активным действиям. По словам постпреда, ценой контрнаступления стали десятки тысяч мобилизованных новобранцев и сотни единиц уничтоженной западной техники.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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