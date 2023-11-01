Лидер французской партии «Патриоты» призвал Запад принять поражение Украины
Запад должен признать поражение Украины в конфликте с Россией, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Зеленский, все кончено, пришло время сказать это и сделать выводы. Прекратите отправлять оружие и миллиарды», – написал он в соцсети X (бывший Twitter).
Филиппо прокомментировал материал британской газеты The Telegraph о провале контрнаступления Украины. По его словам, «англосаксонская пресса зачастую гораздо более откровенна и честна, чем французская».
О провале наступления неоднократно заявлял и президент России Владимир Путин. ВСУ, по его словам, готовят новые наступательные операции, однако в целом контрнаступление «провалилось полностью». Президент назвал происходящее сейчас на всем протяжении линии соприкосновения «активной обороной», и там российские войска улучшают положение «практически на всем этом пространстве». Это касается и Купянского, и Запорожского, и Авдеевского направлений, уточнил Путин.
Украина проводит контрнаступление с начала июня. 4 сентября Путин назвал его «не пробуксовкой, а провалом». Затем он заявил, что контрнаступление не приносит Украине результатов, с его начала ВСУ потеряли 71 500 военнослужащих.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в октябре на заседании Совета Безопасности всемирной организации сообщил, что украинское контрнаступление можно считать законченным, поскольку российские войска перешли к активным действиям. По словам постпреда, ценой контрнаступления стали десятки тысяч мобилизованных новобранцев и сотни единиц уничтоженной западной техники.