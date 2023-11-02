Суд национализировал кондитерскую фабрику украинской «Конти» в Курске
Ленинский районный суд Курска удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России и обратил в федеральную собственность акции АО «Конти-Рус» и 100% долей в уставном капитале ООО «Кэндимакс», ООО «Мерлетто Капитал» и ООО «КЦ «Мерлетто». Об этом сообщил Telegram-канал объединенной пресс-службы судебной системы Курской области.
Согласно иску, Генпрокуратура установила объединение из восьми лиц, деятельность которых подлежит признанию экстремисткой и запрету. Группу объединяют «общие идеологические и имущественные интересы, имеющие ярко выраженный антироссийский характер». Эта группа в основном функционирует на Украине, а также на территории отдельных регионов России. Их деятельность «направлена против жизни и здоровья россиян, безопасности общества и государства».
Генпрокуратура утверждает, что все они дискредитируют Вооруженные силы РФ, а также оказывают активную финансовую поддержку вооруженных формирований Украины.
«Нахождение указанных организаций под контролем объединения ведет к обогащению его членов и развитию финансовой базы. Цель иска – не только в запрете экстремистского объединения на территории РФ, но и в реальном пресечении его деятельности путем устранения источников, за счет которых формируется материальная база членов противоправной группы», – говорится в сообщении.
Основной бенефициар «Конти» – украинский бизнесмен Борис Колесников, который в 2010–2012 гг. занимал пост вице-премьера при президенте Викторе Януковиче. В России компания работала с 2004 г.
В 2019 г. губернатор Курской области Роман Старовойт заявлял, что кондитерская промышленность имеет долю почти 15% в экспортном потенциале в структуре экономики региона. Большую часть занимала как раз «Конти-Рус», где на тот момент трудились 3500 человек. География продаж компании – более 30 стран, предприятие входило в десятку крупнейших производителей кондитерской промышленности в России.