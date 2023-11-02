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Бизнес

Суд национализировал кондитерскую фабрику украинской «Конти» в Курске

Ведомости

Ленинский районный суд Курска удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России и обратил в федеральную собственность акции АО «Конти-Рус» и 100% долей в уставном капитале ООО «Кэндимакс», ООО «Мерлетто Капитал» и ООО «КЦ «Мерлетто». Об этом сообщил Telegram-канал объединенной пресс-службы судебной системы Курской области.

Согласно иску, Генпрокуратура установила объединение из восьми лиц, деятельность которых подлежит признанию экстремисткой и запрету. Группу объединяют «общие идеологические и имущественные интересы, имеющие ярко выраженный антироссийский характер». Эта группа в основном функционирует на Украине, а также на территории отдельных регионов России. Их деятельность «направлена против жизни и здоровья россиян, безопасности общества и государства».

Генпрокуратура утверждает, что все они дискредитируют Вооруженные силы РФ, а также оказывают активную финансовую поддержку вооруженных формирований Украины.

«Нахождение указанных организаций под контролем объединения ведет к обогащению его членов и развитию финансовой базы. Цель иска – не только в запрете экстремистского объединения на территории РФ, но и в реальном пресечении его деятельности путем устранения источников, за счет которых формируется материальная база членов противоправной группы», – говорится в сообщении.

Основной бенефициар «Конти» – украинский бизнесмен Борис Колесников, который в 2010–2012 гг. занимал пост вице-премьера при президенте Викторе Януковиче. В России компания работала с 2004 г. 

В 2019 г. губернатор Курской области Роман Старовойт заявлял, что кондитерская промышленность имеет долю почти 15% в экспортном потенциале в структуре экономики региона. Большую часть занимала как раз «Конти-Рус», где на тот момент трудились 3500 человек. География продаж компании – более 30 стран, предприятие входило в десятку крупнейших производителей кондитерской промышленности в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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