Суд национализировал кондитерскую фабрику украинской «Конти» в Курске

«Нахождение указанных организаций под контролем объединения ведет к обогащению его членов и развитию финансовой базы. Цель иска – не только в запрете экстремистского объединения на территории РФ, но и в реальном пресечении его деятельности путем устранения источников, за счет которых формируется материальная база членов противоправной группы», – говорится в сообщении.