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Сальдо сообщил о девяти погибших в результате удара ВСУ по Чаплинке

Ведомости

В Чаплинке Херсонской области погибли девять человек после удара ВСУ по зданию социального фонда, сообщил глава региона Владимир Сальдо.

«Уже сейчас извлекли из-под развалин девять человек погибших, девять человек очень тяжелых и раненых, сейчас их доставляют в медицинские учреждения», – сказал Сальдо в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по ТАСС).

Он добавил, что в настоящее время продолжается разбор завалов.

Сальдо сообщил о трех погибших при обстреле Херсонской области

18 октября председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что ВСУ нанесли «одновременные прицельные удары» по центральной районной больнице города Алешек и сельской амбулатории в поселке Новая Маячка.

Уточнялось, что при атаке снаряд попал по парковке медицинского транспорта, в результате были полностью уничтожены восемь машин скорой помощи. Тогда обошлось без жертв.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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