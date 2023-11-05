«Император Александр III» провел испытательный пуск баллистической ракеты

Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Император Александр III» – серийный корабль, построенный на предприятии «Севмаш» по проекту «Борей-А». Крейсер оснащен 16 баллистическими ракетами «Булава» и современным торпедным оружием. Эти подводные лодки относятся к четвертому поколению и входят в состав соединений подводных сил Северного и Тихоокеанского флотов. Сейчас на вооружении ВМФ стоит три ракетных подводных крейсера проекта «Борей-А», один завершает испытания, еще три строятся.