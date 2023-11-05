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«Император Александр III» провел испытательный пуск баллистической ракеты

Ведомости

Подводный крейсер «Император Александр III» выполнил испытательный пуск баллистической ракеты «Булава» по боевому полю Кура на Камчатке. Об этом сообщили в Минобороны. 

«В рамках завершающего этапа программы государственных испытаний новый атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Император Александр Третий" успешно выполнил пуск межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования "Булава" из акватории Белого моря по боевому полю Кура на полуострове Камчатка», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. 

В Минобороны добавили, что ракетная стрельба прошла в штатном режиме из подводного положения, головные части ракеты «в назначенное время прибыли в заданный район».

Стрельба баллистической ракетой является завершающим элементом государственных испытаний, после которого будет принято решение о приеме крейсера в состав Военно-морского флота (ВМФ) России, пояснили в военном ведомстве. 

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Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Император Александр III» – серийный корабль, построенный на предприятии «Севмаш» по проекту «Борей-А». Крейсер оснащен 16 баллистическими ракетами «Булава» и современным торпедным оружием. Эти подводные лодки относятся к четвертому поколению и входят в состав соединений подводных сил Северного и Тихоокеанского флотов. Сейчас на вооружении ВМФ стоит три ракетных подводных крейсера проекта «Борей-А», один завершает испытания, еще три строятся.

До конца 2023 г. в ВМФ России поступят 12 кораблей, сообщал 15 сентября министр обороны Сергей Шойгу в ходе совещания в штабе Тихоокеанского флота.

«В этом году в эксплуатацию уже принято два корабля, до конца года поступят еще 12. Среди них фрегат "Адмирал Головко", ракетная подводная лодка стратегического назначения "Император Александр III", атомный подводный крейсер "Красноярск"», – уточнил Шойгу (цитата по ТАСС).

За последние 10 лет в ВМФ поступило более 50 кораблей, добавил министр.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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