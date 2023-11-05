Патрушев: Европу всегда страшило величие России
Европу всегда страшило величие России, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, выступая на просветительском марафоне «Знание» в рамках выставки-форума «Россия».
«Великость России Европу всегда страшила. Поэтому целью всех врагов во все времена было разрушение нашего государства. Они не могли мириться с ситуацией возвышения “Третьего Рима” – Москвы», – сказал он.
По его словам, исторически Россия всегда была «костью в горле» Запада.
«[Россия] представляла мощную цивилизационную альтернативу. Там, где проявлялось величие и влияние России, возникал импульс созидания и развития других народов», – отметил Патрушев. Куда вторгались «англосаксы», мир видел «кровь, слезы, конфликты и войну», добавил он.
Идеологами русофобии он назвал Аллена Даллеса, Збигнева Бжезинского, Мадлен Олбрайт. По его заявлению, они «выдумывали целые теории, как добиться неминуемого, по их убеждению, развала России». Эти идеи, как считает Патрушев, легли «в основу западной стратегии по разрушению нашей страны».
«Под влиянием Запада ошибочные действия советского руководства привели к трагедии, распаду СССР. Развал Союза “окрылил” правителей США и других представителей Запада. Забыв историю, они посчитали, что если будут стремиться разделить Россию, то достигнут конечной цели по ее уничтожению», – отметил глава Совбеза.
Как отмечал президент России Владимир Путин, западные государства открыто говорят о стремлении «расколоть» Россию, как это когда-то произошло с СССР. Он также обвинил Запад в «тотальной русофобии», – власти стран Запада, по его словам, «десятилетиями целенаправленно взращивали ненависть к России».