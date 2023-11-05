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Патрушев: Европу всегда страшило величие России

Ведомости

Европу всегда страшило величие России, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, выступая на просветительском марафоне «Знание» в рамках выставки-форума «Россия».

«Великость России Европу всегда страшила. Поэтому целью всех врагов во все времена было разрушение нашего государства. Они не могли мириться с ситуацией возвышения “Третьего Рима” – Москвы», – сказал он.

По его словам, исторически Россия всегда была «костью в горле» Запада. 

«[Россия] представляла мощную цивилизационную альтернативу. Там, где проявлялось величие и влияние России, возникал импульс созидания и развития других народов», – отметил Патрушев. Куда вторгались «англосаксы», мир видел «кровь, слезы, конфликты и войну», добавил он.

Путин обвинил Запад в желании развалить Россию

Идеологами русофобии он назвал Аллена Даллеса, Збигнева Бжезинского, Мадлен Олбрайт. По его заявлению, они «выдумывали целые теории, как добиться неминуемого, по их убеждению, развала России». Эти идеи, как считает Патрушев, легли «в основу западной стратегии по разрушению нашей страны».

«Под влиянием Запада ошибочные действия советского руководства привели к трагедии, распаду СССР. Развал Союза “окрылил” правителей США и других представителей Запада. Забыв историю, они посчитали, что если будут стремиться разделить Россию, то достигнут конечной цели по ее уничтожению», – отметил глава Совбеза.

Как отмечал президент России Владимир Путин, западные государства открыто говорят о стремлении «расколоть» Россию, как это когда-то произошло с СССР. Он также обвинил Запад в «тотальной русофобии», – власти стран Запада, по его словам, «десятилетиями целенаправленно взращивали ненависть к России».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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