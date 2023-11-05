Патрушев: Европу всегда страшило величие России

Как отмечал президент России Владимир Путин, западные государства открыто говорят о стремлении «расколоть» Россию, как это когда-то произошло с СССР. Он также обвинил Запад в «тотальной русофобии», – власти стран Запада, по его словам, «десятилетиями целенаправленно взращивали ненависть к России».