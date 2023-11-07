Премьер Португалии уйдет в отставку из-за коррупционного скандала

Утром 7 ноября в официальной резиденции премьер-министра и некоторых правительственных министерствах прошли обыски в рамках расследования, связанного с проектами по разведке лития в Монталегре. Речь идет о сделке, которая гарантировала Lusorecursos разведку литиевого рудника в Монталегре, несмотря на то, что компания не входит в группу, имеющую права на разведку.