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Премьер Португалии уйдет в отставку из-за коррупционного скандала

Ведомости

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта подал в отставку из-за расследования предполагаемых нарушений, допущенных его администрацией при управлении проектами по добыче лития и водорода. Об этом пишет Reuters.

Кошта объявил о своем решении после встречи с президентом Португалии Марсело Ребело де Соузой. Он сказал, что его совесть чиста, но он больше не будет выдвигать свою кандидатуру на пост премьер-министра.

«Функции премьер-министра несовместимы с подозрениями в его честности, хорошем поведении и тем более с подозрениями в совершении каких-либо преступных действий», – заявил Кошта журналистам.

Агентство уточняет, что прокуроры назвали министра инфраструктуры Жоао Галамбу официальным подозреваемым и задержали руководителя аппарата Кошта. Премьер в свою очередь заявил, что он «полностью готов сотрудничать» с органами правосудия после того, как прокуроры сообщили, что он также является объектом расследования.

Утром 7 ноября в официальной резиденции премьер-министра и некоторых правительственных министерствах прошли обыски в рамках расследования, связанного с проектами по разведке лития в Монталегре. Речь идет о сделке, которая гарантировала Lusorecursos разведку литиевого рудника в Монталегре, несмотря на то, что компания не входит в группу, имеющую права на разведку.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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