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Россия запросила срочное заседание СБ ООН после ударов Киева по Донецку

Ведомости

Россия запросила срочное открытое заседание Совета безопасности ООН в связи с ударами Киева по Донецку. Об этом в своем Telegram-канале сообщил первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

«Ожидаем, что оно будет назначено на 23:00 по Москве 8 ноября», – добавил Полянский.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале сообщил, что в результате трехкратного обстрела центра города со стороны ВСУ из реактивных систем залпового огня HIMARS, по предварительной информации, погибли шесть человек, ранены 11. Повреждены четыре объекта гражданской инфраструктуры. Также зафиксировано прямое попадание в здание управления труда и социальной защиты населения.

При обстреле Буденновского района, по словам Пушилина, был ранен мужчина. Повреждены девять многоквартирных жилых домов, одно медицинское учреждение.

За последние сутки российские войска отразили восемь атак на Краснолиманском и Донецком направлениях. На Южнодонецком направлении российские военные нанесли поражение ВСУ в районах Угледара и Старомайорского ДНР. Противник потерял до 70 военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», заявило Минобороны РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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