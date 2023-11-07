Россия запросила срочное заседание СБ ООН после ударов Киева по Донецку

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале сообщил, что в результате трехкратного обстрела центра города со стороны ВСУ из реактивных систем залпового огня HIMARS, по предварительной информации, погибли шесть человек, ранены 11. Повреждены четыре объекта гражданской инфраструктуры. Также зафиксировано прямое попадание в здание управления труда и социальной защиты населения.