Кремль прокомментировал приглашение России на саммит АТЭС
В Кремле ответили на приглашение России на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
«Россия будет представлена на должном уровне», – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Саммит АТЭС пройдет в этом году с 15 по 17 ноября в Сан-Франциско. В состав форума входят 19 стран и две территории, включая Россию, Китай, США, Японию, Канаду и др. России также было направлено приглашение на саммит. В Кремле ранее говорили, что своевременно сообщат, кто поедет на мероприятие от России.
Как писало агентство Kyodo со ссылкой на американского чиновника, президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин могут провести встречу на полях саммита. В предыдущий раз главы государств встречались 14 ноября 2022 г. на полях саммита лидеров стран G20 в Индонезии. Тогда переговоры продолжались более трех часов.
В рамках прошлой встречи Байден предостерег Китай от конфликта с США и отметил, что Вашингтон продолжит активно конкурировать с Пекином, однако соперничество не должно перерасти в конфликт.