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Кремль прокомментировал приглашение России на саммит АТЭС

Ведомости

В Кремле ответили на приглашение России на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

«Россия будет представлена на должном уровне», – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Саммит АТЭС пройдет в этом году с 15 по 17 ноября в Сан-Франциско. В состав форума входят 19 стран и две территории, включая Россию, Китай, США, Японию, Канаду и др. России также было направлено приглашение на саммит. В Кремле ранее говорили, что своевременно сообщат, кто поедет на мероприятие от России.

Как писало агентство Kyodo со ссылкой на американского чиновника, президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин могут провести встречу на полях саммита. В предыдущий раз главы государств встречались 14 ноября 2022 г. на полях саммита лидеров стран G20 в Индонезии. Тогда переговоры продолжались более трех часов.

В рамках прошлой встречи Байден предостерег Китай от конфликта с США и отметил, что Вашингтон продолжит активно конкурировать с Пекином, однако соперничество не должно перерасти в конфликт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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