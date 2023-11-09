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Госдума одобрила создание в России реестра должников по алиментам

Ведомости

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о создании отдельного реестра должников по алиментам, который станет частью банка данных в исполнительном производстве ФССП России, передает пресс-служба ГД.

Инициативу подготовило правительство РФ и внесло в Думу в начале октября. В случае принятия закона реестр злостных неплательщиков алиментов появится на сайте ФССП в открытом доступе. В него будут включаться сведения о должниках, привлеченных к административной и уголовной ответственности, а также находящихся в розыске за неуплату средств. Удаление информации о нарушителе из реестра будет возможно только после полного погашения всех его обязательств по алиментам.

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Авторы инициативы отметили в пояснительной записке, что работа по взысканию задолженности со злостных должников не приносит желаемого результата. В прошлом году в территориальных органах ФССП России на принудительном исполнении находилось почти 1,6 млн исполнительных производств, а остаток неоконченных производств на 1 января 2023 г. превысил 771 000. Из них по более чем 153 800 производствам должники не приступили к выполнению обязательств по выплате алиментов. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова ранее отмечала рост на 26% числа жалоб на неуплату алиментов по итогам 2022 г.

Сейчас в банке данных в исполнительном производстве содержится информация обо всех 113 млн находящихся на исполнении производствах. Запуск отдельного сервиса с данными лишь о должниках по алиментам позволит повысить эффективность правового воздействия на лиц, уклоняющихся от выплат, считают в правительстве.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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