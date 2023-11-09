Госдума одобрила создание в России реестра должников по алиментам
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о создании отдельного реестра должников по алиментам, который станет частью банка данных в исполнительном производстве ФССП России, передает пресс-служба ГД.
Инициативу подготовило правительство РФ и внесло в Думу в начале октября. В случае принятия закона реестр злостных неплательщиков алиментов появится на сайте ФССП в открытом доступе. В него будут включаться сведения о должниках, привлеченных к административной и уголовной ответственности, а также находящихся в розыске за неуплату средств. Удаление информации о нарушителе из реестра будет возможно только после полного погашения всех его обязательств по алиментам.
Авторы инициативы отметили в пояснительной записке, что работа по взысканию задолженности со злостных должников не приносит желаемого результата. В прошлом году в территориальных органах ФССП России на принудительном исполнении находилось почти 1,6 млн исполнительных производств, а остаток неоконченных производств на 1 января 2023 г. превысил 771 000. Из них по более чем 153 800 производствам должники не приступили к выполнению обязательств по выплате алиментов. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова ранее отмечала рост на 26% числа жалоб на неуплату алиментов по итогам 2022 г.
Сейчас в банке данных в исполнительном производстве содержится информация обо всех 113 млн находящихся на исполнении производствах. Запуск отдельного сервиса с данными лишь о должниках по алиментам позволит повысить эффективность правового воздействия на лиц, уклоняющихся от выплат, считают в правительстве.