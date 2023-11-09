Госдума одобрила создание в России реестра должников по алиментам

Авторы инициативы отметили в пояснительной записке, что работа по взысканию задолженности со злостных должников не приносит желаемого результата. В прошлом году в территориальных органах ФССП России на принудительном исполнении находилось почти 1,6 млн исполнительных производств, а остаток неоконченных производств на 1 января 2023 г. превысил 771 000. Из них по более чем 153 800 производствам должники не приступили к выполнению обязательств по выплате алиментов. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова ранее отмечала рост на 26% числа жалоб на неуплату алиментов по итогам 2022 г.