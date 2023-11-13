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Рижский совет не поддержал демонтаж монумента Барклаю де Толли

Ведомости

Рижский совет по памятникам не поддержал демонтаж памятника российскому полководцу Барклаю де Толли, сообщает Delfi.

Совет не увидел законных оснований для сноса памятника, поскольку Рижская дума связана договором дарения и обслуживания с бизнесменом Евгением Гомбергом, который профинансировал установку памятника.

Однако в совете было высказано мнение, что вопрос вряд ли можно считать решенным и его придется рассматривать еще не раз, потому что, вероятно, запросы о демонтаже продолжат поступать. Отмечается, что в будущем, возможно, памятник Барклаю де Толли в Риге действительно придется переместить. Культурно-исторической ценностью официально считается только оригинальный постамент памятника, но не скульптура, считают в совете.

Памятник открылся в 1913 г., а в 2002 г. на том же месте была установлена его отреставрированная копия. В 2002 г. совет по памятникам поддержал установку монумента на его историческом месте, и его открыл тогдашний руководитель органа Оярс Спаритис. Совет уже рассматривал вопрос о демонтаже 3 марта и принял решение оставить памятник на прежнем месте.

Почему Латвия снесет памятник воинам-освободителям

Ее властям не понравилось массовое возложение цветов 9 мая

12 мая 2022 г. сеймом Латвии был одобрен законопроект о сносе памятника солдатам Красной армии – освободителям Риги. Согласно ему, прекращается действие 13-й статьи российско-латвийского договора 1994 г., по которому гарантируется сохранность воинских монументов на территории балтийской республики. Это решение сейма было принято после того, как 9 мая состоялось массовое возложение цветов к монументу. Цветы убрали трактором городскими службами, но возложение повторилось на следующий день, после чего вокруг монумента было выставлено полицейское ограждение. После этого ряд оппозиционных депутатов сейма, как сообщает Sputnik Латвия, выступили за отставку мэра Риги Мартиньша Стакиса. Проправительственное большинство ответило законопроектом о сносе памятника. 23 августа 2022 г. памятник демонтировали.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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