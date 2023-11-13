Рижский совет не поддержал демонтаж монумента Барклаю де Толли

12 мая 2022 г. сеймом Латвии был одобрен законопроект о сносе памятника солдатам Красной армии – освободителям Риги. Согласно ему, прекращается действие 13-й статьи российско-латвийского договора 1994 г., по которому гарантируется сохранность воинских монументов на территории балтийской республики. Это решение сейма было принято после того, как 9 мая состоялось массовое возложение цветов к монументу. Цветы убрали трактором городскими службами, но возложение повторилось на следующий день, после чего вокруг монумента было выставлено полицейское ограждение. После этого ряд оппозиционных депутатов сейма, как сообщает Sputnik Латвия, выступили за отставку мэра Риги Мартиньша Стакиса. Проправительственное большинство ответило законопроектом о сносе памятника. 23 августа 2022 г. памятник демонтировали.