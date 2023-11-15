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Песков: Россия продолжит контакты с МОК несмотря ни на что

Ведомости

Россия будет продолжать контакты с Международным олимпийским комитетом (МОК) несмотря ни на что, но российская сторона категорически не согласна с той линией, которую комитет занял в отношении спортсменов из РФ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы, безусловно, будем продолжать наши контакты с МОК несмотря ни на что. Это первое. Второе, мы категорически не согласны с той линией, которую МОК сейчас занял в отношении наших спортсменов в контексте олимпийских перспектив», – сказал он.

Песков добавил, что в аббревиатуре МОК буква «М» не означает монополию на спортивный мир, поскольку он «гораздо более многогранен, охватывает огромное количество стран».

«И форматы могут быть разные проведения соревнований, и страны могут разные это инициировать, и это все может происходить и вне контекста МОКа», – отметил представитель Кремля. При этом, как уточнил Песков, речи об обесценивании олимпийского движения не идет.

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Ранее директор департамента по связям с НОК Международного олимпийского комитета (МОК) Джеймс Маклауд заявил, что участие национальных олимпийских комитетов (НОК) во «Всемирных играх дружбы» может стать нарушением рекомендаций по санкциям против российского спорта, поэтому необходимо «проявлять осторожность».

«Всемирные игры дружбы» должны пройти с 15 по 29 сентября 2024 г. в Москве и Екатеринбурге. В программу включены свыше 20 олимпийских видов спорта. Указ о проведении международных соревнований подписал президент России Владимир Путин 19 октября. Мероприятие призвано обеспечить доступ российским спортсменам к международной спортивной деятельности. Планируемое количество участников игр составит 5500 человек, призовой фонд заявлен в сумме 4,6 млрд руб. На организацию соревнований государство потратит 590 млн руб.

Летом в МОК сообщили, что приглашения на Олимпиаду-2024 получат около 200 НОК, но в их числе не будет комитетов России и Белоруссии. Уточнялось, что решение о допуске российских и белорусских спортсменов будет принято «в надлежащее время». Решение по допуску не принято до сих пор.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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