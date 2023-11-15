Песков: Россия продолжит контакты с МОК несмотря ни на что

Летом в МОК сообщили, что приглашения на Олимпиаду-2024 получат около 200 НОК, но в их числе не будет комитетов России и Белоруссии. Уточнялось, что решение о допуске российских и белорусских спортсменов будет принято «в надлежащее время». Решение по допуску не принято до сих пор.