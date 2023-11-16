Лавров заявил о сотрудничестве России и Венесуэлы на фоне санкций
На фоне массированной санкционной компании, которую развязал Запад, сотрудничество России и Венесуэлы должно способствовать повышению устойчивости национальных экономик и реализации программ импортозамещения, укреплению технологического суверенитета двух стран. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров после переговоров с коллегой из Венесуэлы Иваном Хиль Пинто.
«Мы договорились о практических мерах по расширению торговой и инвестиционной кооперации, расширению контактов между деловыми кругами, учитывая текущие реалии и предстоящие перед нашими странами сегодняшние и долгосрочные задачи», – объяснил Лавров.
США начали вводить первые санкции против Венесуэлы еще в 2005–2006 гг. Но существенное давление началось в 2014 г. и достигло пика в 2019 г. Тогда санкции были введены США, ЕС и частью стран Латинской Америки после политического кризиса в Венесуэле, сопровождавшегося массовыми манифестациями и столкновениями с человеческими жертвами. Санкции запрещают покупать нефть у венесуэльской нефтегазовой госкомпании PdVSA, и компании из ряда стран прекратили с ней сотрудничество.
В августе 2019 г. президент США Дональд Трамп приказал арестовать все активы Венесуэлы на территории США. США в ноябре 2022 г. смягчили санкции и разрешили американской компании Chevron добывать в Венесуэле нефть. В октябре 2023 г. управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) выдало четыре генеральные лицензии, приостановившие действие части санкций в отношении Венесуэлы, в том числе касающихся ее нефтегазового и золотодобывающего секторов.