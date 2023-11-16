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Политика

Лавров заявил о сотрудничестве России и Венесуэлы на фоне санкций

Ведомости

На фоне массированной санкционной компании, которую развязал Запад, сотрудничество России и Венесуэлы должно способствовать повышению устойчивости национальных экономик и реализации программ импортозамещения, укреплению технологического суверенитета двух стран. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров после переговоров с коллегой из Венесуэлы Иваном Хиль Пинто.

«Мы договорились о практических мерах по расширению торговой и инвестиционной кооперации, расширению контактов между деловыми кругами, учитывая текущие реалии и предстоящие перед нашими странами сегодняшние и долгосрочные задачи», – объяснил Лавров.

США приостановили санкции против нефтегазового сектора Венесуэлы

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США начали вводить первые санкции против Венесуэлы еще в 2005–2006 гг. Но существенное давление началось в 2014 г. и достигло пика в 2019 г. Тогда санкции были введены США, ЕС и частью стран Латинской Америки после политического кризиса в Венесуэле, сопровождавшегося массовыми манифестациями и столкновениями с человеческими жертвами. Санкции запрещают покупать нефть у венесуэльской нефтегазовой госкомпании PdVSA, и компании из ряда стран прекратили с ней сотрудничество.

В августе 2019 г. президент США Дональд Трамп приказал арестовать все активы Венесуэлы на территории США. США в ноябре 2022 г. смягчили санкции и разрешили американской компании Chevron добывать в Венесуэле нефть. В октябре 2023 г. управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) выдало четыре генеральные лицензии, приостановившие действие части санкций в отношении Венесуэлы, в том числе касающихся ее нефтегазового и золотодобывающего секторов.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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