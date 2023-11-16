Лавров заявил о сотрудничестве России и Венесуэлы на фоне санкций

США начали вводить первые санкции против Венесуэлы еще в 2005–2006 гг. Но существенное давление началось в 2014 г. и достигло пика в 2019 г. Тогда санкции были введены США, ЕС и частью стран Латинской Америки после политического кризиса в Венесуэле, сопровождавшегося массовыми манифестациями и столкновениями с человеческими жертвами. Санкции запрещают покупать нефть у венесуэльской нефтегазовой госкомпании PdVSA, и компании из ряда стран прекратили с ней сотрудничество.