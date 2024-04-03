Захарова: отказ от карт «Мир» нанесет Армении больший ущерб, чем санкции Запада

«Экономика страны понесет ощутимые потери, граждане страны столкнутся с серьезными неудобствами, работающим в России армянам станет труднее переводить деньги на родину, возможность платить картой потеряют и туристы. <...> Я уверена, что, к сожалению, издержки от этого шага гораздо выше, нежели гипотетический ущерб от западных рестрикций», – сказала она.