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Захарова: отказ от карт «Мир» нанесет Армении больший ущерб, чем санкции Запада

Ведомости

Прекращение работы карт «Мир» в Армении повлечет за собой куда большие издержки, чем ущерб от возможных санкций Запада. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

«Экономика страны понесет ощутимые потери, граждане страны столкнутся с серьезными неудобствами, работающим в России армянам станет труднее переводить деньги на родину, возможность платить картой потеряют и туристы. <...> Я уверена, что, к сожалению, издержки от этого шага гораздо выше, нежели гипотетический ущерб от западных рестрикций», – сказала она.

Захарова с сожалением отметила, что Ереван подчинился давлению Запада и в этом вопросе.

В ночь на 30 марта армянские банки, которые являются участниками национальной платежной системы Armenian Card (ArCa), прекратили обслуживание российских карт «Мир», сообщало агентство ТАСС. Национальная система платежных карт (НСПК, оператор карт «Мир»), подтвердила, что получила официальное уведомление об этом от армянской стороны. 

В Кремле заявили, что не расценивают этот шаг как недружественный, и объяснили решение Еревана давлением со стороны США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что Россия продолжит работу с Арменией в целях исправления ситуации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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