Захарова: отказ от карт «Мир» нанесет Армении больший ущерб, чем санкции Запада
Прекращение работы карт «Мир» в Армении повлечет за собой куда большие издержки, чем ущерб от возможных санкций Запада. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.
«Экономика страны понесет ощутимые потери, граждане страны столкнутся с серьезными неудобствами, работающим в России армянам станет труднее переводить деньги на родину, возможность платить картой потеряют и туристы. <...> Я уверена, что, к сожалению, издержки от этого шага гораздо выше, нежели гипотетический ущерб от западных рестрикций», – сказала она.
Захарова с сожалением отметила, что Ереван подчинился давлению Запада и в этом вопросе.
В ночь на 30 марта армянские банки, которые являются участниками национальной платежной системы Armenian Card (ArCa), прекратили обслуживание российских карт «Мир», сообщало агентство ТАСС. Национальная система платежных карт (НСПК, оператор карт «Мир»), подтвердила, что получила официальное уведомление об этом от армянской стороны.
В Кремле заявили, что не расценивают этот шаг как недружественный, и объяснили решение Еревана давлением со стороны США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что Россия продолжит работу с Арменией в целях исправления ситуации.