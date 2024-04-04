Сунак допустил выход Британии из ЕСПЧ из-за нелегальной миграции
Великобритания может выйти из-под юрисдикции Европейского совета по правам человека (ЕСПЧ) для защиты своих границ и борьбы с нелегальной миграцией. Об этом заявил премьер-министр Риши Сунак в интервью The Sun.
«Я считаю, что безопасность границ и борьба с нелегальной миграцией важнее, чем наше членство в каком-либо иностранном суде», – отметил он, комментируя решение ЕСПЧ, которое в 2022 г. помешало начать высылать нелегалов в Руанду по соглашению с республикой.
Сунак напомнил, что сам является выходцем из семьи иммигрантов. Он подчеркнул, что Великобритания всегда будет проявлять гостеприимство и сострадание к беженцам, но все должно быть справедливо и в соответствии с законом. По его словам, принципы, установленные в британском обществе, сейчас попираются из-за притока нелегалов, поэтому следует взять ситуацию под контроль.
В апреле 2022 г. Великобритания заключила с Руандой соглашение о высылке нелегальных мигрантов обратно в республику. Предполагалось, что 14 июня того же года самолет с семью мигрантами на борту вылетит из страны, но рейс был отменен по решению ЕСПЧ. В суд обратились многочисленные благотворительные организации с требованием пересмотреть решение Верховного суда Великобритании. В марте 2023 г. страны обновили соглашение.
Ранее за ужесточение политики в отношении мигрантов выступала бывший министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман. Бывший британский премьер Борис Джонсон также допускал выход королевства из Европейской конвенции по правам человека, если ее положения будут идти вразрез с миграционной политикой государства. Он отмечал, что Лондон ведет борьбу с преступными группами, которые незаконно переправляют людей в Великобританию через Ла-Манш.