/ Политика

Сунак допустил выход Британии из ЕСПЧ из-за нелегальной миграции

Ведомости

Великобритания может выйти из-под юрисдикции Европейского совета по правам человека (ЕСПЧ) для защиты своих границ и борьбы с нелегальной миграцией. Об этом заявил премьер-министр Риши Сунак в интервью The Sun.

«Я считаю, что безопасность границ и борьба с нелегальной миграцией важнее, чем наше членство в каком-либо иностранном суде», – отметил он, комментируя решение ЕСПЧ, которое в 2022 г. помешало начать высылать нелегалов в Руанду по соглашению с республикой.

Сунак напомнил, что сам является выходцем из семьи иммигрантов. Он подчеркнул, что Великобритания всегда будет проявлять гостеприимство и сострадание к беженцам, но все должно быть справедливо и в соответствии с законом. По его словам, принципы, установленные в британском обществе, сейчас попираются из-за притока нелегалов, поэтому следует взять ситуацию под контроль.

В апреле 2022 г. Великобритания заключила с Руандой соглашение о высылке нелегальных мигрантов обратно в республику. Предполагалось, что 14 июня того же года самолет с семью мигрантами на борту вылетит из страны, но рейс был отменен по решению ЕСПЧ. В суд обратились многочисленные благотворительные организации с требованием пересмотреть решение Верховного суда Великобритании. В марте 2023 г. страны обновили соглашение.

Ранее за ужесточение политики в отношении мигрантов выступала бывший министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман. Бывший британский премьер Борис Джонсон также допускал выход королевства из Европейской конвенции по правам человека, если ее положения будут идти вразрез с миграционной политикой государства. Он отмечал, что Лондон ведет борьбу с преступными группами, которые незаконно переправляют людей в Великобританию через Ла-Манш.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных