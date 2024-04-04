Сунак допустил выход Британии из ЕСПЧ из-за нелегальной миграции

Сунак напомнил, что сам является выходцем из семьи иммигрантов. Он подчеркнул, что Великобритания всегда будет проявлять гостеприимство и сострадание к беженцам, но все должно быть справедливо и в соответствии с законом. По его словам, принципы, установленные в британском обществе, сейчас попираются из-за притока нелегалов, поэтому следует взять ситуацию под контроль.