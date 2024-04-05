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«Газпром экспорт» подал иск к оператору газопровода BBL

Ведомости

«Газпром экспорт» подал в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск к оператору газопровода BBL Company V.O.F. между Великобританией и Нидерландами. Это следует из картотеки.

Иск был подан 5 апреля. Подробности дела не приводятся.

23 марта российское ПАО «Газпром» подало иск к австрийской OMV Exploration & Production GmbH, заявление было зарегистрировано в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В 2018 г. OMV и «Газпром» продлили действие контракта на поставку российского трубопроводного газа в Австрию с 2028 до 2040 г. В феврале этого года председатель правления OMV Альфред Штерн заявлял, что контракт с «Газпромом» предусматривает условие take-or-pay («бери или плати») и компания не может игнорировать его «без веской причины».

В феврале этого года министр энергетики Австрии Леонора Гевесслер заявила, что Австрия рассмотрит варианты расторжения действующего до 2040 г. договора «Газпрома» с нефтегазовым гигантом OMV. По ее словам, доля России в австрийском импорте газа выросла с 76% в ноябре 2023 г. до рекордных 98% в декабре. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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