«Газпром экспорт» подал иск к оператору газопровода BBL
Иск был подан 5 апреля. Подробности дела не приводятся.
В 2018 г. OMV и «Газпром» продлили действие контракта на поставку российского трубопроводного газа в Австрию с 2028 до 2040 г. В феврале этого года председатель правления OMV Альфред Штерн заявлял, что контракт с «Газпромом» предусматривает условие take-or-pay («бери или плати») и компания не может игнорировать его «без веской причины».
В феврале этого года министр энергетики Австрии Леонора Гевесслер заявила, что Австрия рассмотрит варианты расторжения действующего до 2040 г. договора «Газпрома» с нефтегазовым гигантом OMV. По ее словам, доля России в австрийском импорте газа выросла с 76% в ноябре 2023 г. до рекордных 98% в декабре.