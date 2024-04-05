«Газпром экспорт» подал иск к оператору газопровода BBL

В 2018 г. OMV и «Газпром» продлили действие контракта на поставку российского трубопроводного газа в Австрию с 2028 до 2040 г. В феврале этого года председатель правления OMV Альфред Штерн заявлял, что контракт с «Газпромом» предусматривает условие take-or-pay («бери или плати») и компания не может игнорировать его «без веской причины».