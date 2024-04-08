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Турция намерена участвовать в российско-китайской лунной станции

Ведомости

Турция подала заявку на участие в новой Международной научной лунной станции (МНЛС), над созданием которой работают Россия и Китай. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на директора Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолия Петруковича.

«В рамках международной лунной станции планируется участие и других стран, это не только российско-китайская или китайско-российская станция. Есть заявки на участие в станции от Турции, например, и от других стран», – цитирует агентство Петруковича.

Директор ИКИ РАН также отметил, что в азиатском регионе «достаточно много амбициозных крупных стран с приличными бюджетами», заинтересованных в космических исследованиях с дальней перспективой.

Межправительственное соглашение о сотрудничестве в области создания МНЛС было подписано в Москве и Пекине 25 ноября 2022 г. В декабре того же года глава «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что межправительственное соглашение между странами о создании МНЛС уже заключено. 15 марта правительство РФ одобрило внесение в Госдуму законопроекта о ратификации соглашения с Китаем по сотрудничеству в области создания и использования МНЛС.

Ожидается, что российско-китайское сотрудничество поможет укрепить стратегическое партнерство, будет способствовать развитию совместной космической деятельности, закреплению ведущей роли России в освоении космического пространства, включая проекты по исследованию Луны. Кроме того, это позволит повысить эффективность космических исследований и подготовить ученых и специалистов для будущих проектов.

Реализовать МНЛС планируется в три этапа. В рамках первого предполагается исследование Луны и определение места размещения лунной станции. На втором этапе будет учрежден центр управления станцией. Также планируется доставка объемных грузов и создание орбитальных модулей для электроснабжения, коммуникации и обеспечения транспортных услуг. Третий этап подразумевает освоение Луны. 

2 апреля стало известно, что госкорпорация «Роскосмос» утвердила эскизный проект Российской орбитальной станции (РОС), разработанный ракетно-космической корпорацией «Энергия» имени Сергея Королева (входит в госкорпорацию). Планируется, что градус наклона орбиты новой станции даст обзор всей земной поверхности, в том числе стратегически важного для РФ Северного морского пути. Сейчас с борта Международной космической станции (МКС) видно около 60% земной поверхности, из них лишь 10% – территория России. РОС призвана стать базой пилотируемой космонавтики РФ после завершения работы МКС. Ее развертывание планируется с 2027 по 2032 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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