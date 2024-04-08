Турция намерена участвовать в российско-китайской лунной станции
Турция подала заявку на участие в новой Международной научной лунной станции (МНЛС), над созданием которой работают Россия и Китай. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на директора Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолия Петруковича.
«В рамках международной лунной станции планируется участие и других стран, это не только российско-китайская или китайско-российская станция. Есть заявки на участие в станции от Турции, например, и от других стран», – цитирует агентство Петруковича.
Директор ИКИ РАН также отметил, что в азиатском регионе «достаточно много амбициозных крупных стран с приличными бюджетами», заинтересованных в космических исследованиях с дальней перспективой.
Межправительственное соглашение о сотрудничестве в области создания МНЛС было подписано в Москве и Пекине 25 ноября 2022 г. В декабре того же года глава «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что межправительственное соглашение между странами о создании МНЛС уже заключено. 15 марта правительство РФ одобрило внесение в Госдуму законопроекта о ратификации соглашения с Китаем по сотрудничеству в области создания и использования МНЛС.
Ожидается, что российско-китайское сотрудничество поможет укрепить стратегическое партнерство, будет способствовать развитию совместной космической деятельности, закреплению ведущей роли России в освоении космического пространства, включая проекты по исследованию Луны. Кроме того, это позволит повысить эффективность космических исследований и подготовить ученых и специалистов для будущих проектов.
Реализовать МНЛС планируется в три этапа. В рамках первого предполагается исследование Луны и определение места размещения лунной станции. На втором этапе будет учрежден центр управления станцией. Также планируется доставка объемных грузов и создание орбитальных модулей для электроснабжения, коммуникации и обеспечения транспортных услуг. Третий этап подразумевает освоение Луны.
2 апреля стало известно, что госкорпорация «Роскосмос» утвердила эскизный проект Российской орбитальной станции (РОС), разработанный ракетно-космической корпорацией «Энергия» имени Сергея Королева (входит в госкорпорацию). Планируется, что градус наклона орбиты новой станции даст обзор всей земной поверхности, в том числе стратегически важного для РФ Северного морского пути. Сейчас с борта Международной космической станции (МКС) видно около 60% земной поверхности, из них лишь 10% – территория России. РОС призвана стать базой пилотируемой космонавтики РФ после завершения работы МКС. Ее развертывание планируется с 2027 по 2032 г.