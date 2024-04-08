Турция намерена участвовать в российско-китайской лунной станции

Межправительственное соглашение о сотрудничестве в области создания МНЛС было подписано в Москве и Пекине 25 ноября 2022 г. В декабре того же года глава «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что межправительственное соглашение между странами о создании МНЛС уже заключено. 15 марта правительство РФ одобрило внесение в Госдуму законопроекта о ратификации соглашения с Китаем по сотрудничеству в области создания и использования МНЛС.