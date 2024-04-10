Грузия и Китай подписали соглашение о безвизе

Китай временно освободил граждан Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Испании и Малайзии от необходимости получать визы для посещения страны с 1 декабря 2023 г. по 30 ноября 2024 г. Виза не потребуется гражданам этих стран, въезжающим в Китай по делам бизнеса, туризма, для посещения родственников и друзей или транзитом на срок не более 15 дней. Эксперимент стал очередным шагом Китая для оживления туристического сектора после трех лет пандемии.