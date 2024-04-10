Грузия и Китай подписали соглашение о безвизе
Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили и посол Китайской Народной Республики в Грузии Чжоу подписали двустороннее соглашение об освобождении от виз для владельцев обычных паспортов. Об этом сообщили на сайте МИД Грузии.
По словам Дарчиашвили, установление двустороннего безвизового режима укрепляет дружбу между народами и экономические связи между странами. Соглашение направлено на максимальное расширение потенциала для взаимодействия между людьми, туризма, культурных обменов и торгово-экономических отношений.
После вступления в силу соглашение позволит гражданам Грузии путешествовать в Китай без визы и находиться там до 30 дней за один визит. Соглашение вступит в силу, как только обе страны завершат соответствующие внутренние юридические процедуры.
Китай временно освободил граждан Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Испании и Малайзии от необходимости получать визы для посещения страны с 1 декабря 2023 г. по 30 ноября 2024 г. Виза не потребуется гражданам этих стран, въезжающим в Китай по делам бизнеса, туризма, для посещения родственников и друзей или транзитом на срок не более 15 дней. Эксперимент стал очередным шагом Китая для оживления туристического сектора после трех лет пандемии.