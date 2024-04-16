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ОДКБ: при подготовке теракта в «Крокусе» активно использовались информтехнологии

Ведомости

При подготовке теракта в «Крокус сити холле» активно использовались информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). Об этом заявил постоянный представитель Белоруссии при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Александр Гриневич на «Инфофоруме-Сочи».

«Доступные для изучения материалы подтверждают активное использование ИКТ при подготовке и совершении чудовищного теракта в "Крокусе"», – сказал он (цитата по ТАСС).

По словам Гриневича, правоохранители России и Белоруссии фиксируют информационные атаки «в режиме 24/7».

Ранее посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой сообщил, что белорусские спецслужбы помогали России не дать уйти напавшим на «Крокус» через границу. Президент республики Александр Лукашенко утверждал, что террористы направлялись в Белоруссию, но из-за усиления границы «отвернулись и пошли на участок украинско-российской границы».

8 апреля СК сообщил о получении данных, которые могут свидетельствовать о связи террористов с украинскими спецслужбами. За день до этого в эфире «Первого канала» показали видео, в котором четверо арестованных признались, что планировали бежать на Украину, где им пообещали выплатить денежное вознаграждение за совершенное в Подмосковье преступление.

Теракт в «Крокус сити холле» произошел 22 марта. Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. Его площадь составила 13 000 кв. м. В результате теракта погибли 145 человек, в том числе шестеро детей. СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). В настоящее время арестованы 11 человек из числа предполагаемых исполнителей теракта и их пособников, четверо из них непосредственно участвовали в стрельбе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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