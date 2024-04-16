ОДКБ: при подготовке теракта в «Крокусе» активно использовались информтехнологии
При подготовке теракта в «Крокус сити холле» активно использовались информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). Об этом заявил постоянный представитель Белоруссии при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Александр Гриневич на «Инфофоруме-Сочи».
«Доступные для изучения материалы подтверждают активное использование ИКТ при подготовке и совершении чудовищного теракта в "Крокусе"», – сказал он (цитата по ТАСС).
По словам Гриневича, правоохранители России и Белоруссии фиксируют информационные атаки «в режиме 24/7».
Ранее посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой сообщил, что белорусские спецслужбы помогали России не дать уйти напавшим на «Крокус» через границу. Президент республики Александр Лукашенко утверждал, что террористы направлялись в Белоруссию, но из-за усиления границы «отвернулись и пошли на участок украинско-российской границы».
8 апреля СК сообщил о получении данных, которые могут свидетельствовать о связи террористов с украинскими спецслужбами. За день до этого в эфире «Первого канала» показали видео, в котором четверо арестованных признались, что планировали бежать на Украину, где им пообещали выплатить денежное вознаграждение за совершенное в Подмосковье преступление.
Теракт в «Крокус сити холле» произошел 22 марта. Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. Его площадь составила 13 000 кв. м. В результате теракта погибли 145 человек, в том числе шестеро детей. СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). В настоящее время арестованы 11 человек из числа предполагаемых исполнителей теракта и их пособников, четверо из них непосредственно участвовали в стрельбе.