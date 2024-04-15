Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Шарипзода обжаловал свой арест

Шарипзода стал 11-м фигурантом дела о теракте в подмосковном концертном зале. Он был арестован Басманным судом 5 апреля. Шарипзоде предъявлено обвинение по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Ему, как и другим фигурантам, грозит пожизненное лишение свободы. Согласно решению суда, он будет находиться под стражей до 22 мая.