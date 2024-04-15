Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Шарипзода обжаловал свой арест
Апелляционная жалоба на постановление об аресте фигуранта дела о теракте в «Крокус сити холле» Зоира Мухаммада Шарипзоды поступила в Басманный суд Москвы. Информация об этом указана в судебной картотеке.
«Текущее состояние: обжаловано, 08.04.2024 г.», – отмечено в карточке дела.
Шарипзода стал 11-м фигурантом дела о теракте в подмосковном концертном зале. Он был арестован Басманным судом 5 апреля. Шарипзоде предъявлено обвинение по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Ему, как и другим фигурантам, грозит пожизненное лишение свободы. Согласно решению суда, он будет находиться под стражей до 22 мая.
9 апреля Росфинмониторинг внес Шарипзоду и еще шестерых фигурантов дела о теракте в перечень террористов.
Теракт в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта в здании «Крокус сити холла». Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар, его площадь составила 13 000 кв. м. В результате теракта погибли 145 человек.
23 марта в ФСБ сообщили о задержании 11 человек: уточнялось, что четверо непосредственно участвовали в стрельбе. Последние после теракта пытались скрыться на автомобиле, продвигаясь в сторону российско-украинской границы в Брянской области.