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Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Шарипзода обжаловал свой арест

Ведомости

Апелляционная жалоба на постановление об аресте фигуранта дела о теракте в «Крокус сити холле» Зоира Мухаммада Шарипзоды поступила в Басманный суд Москвы. Информация об этом указана в судебной картотеке.

«Текущее состояние: обжаловано, 08.04.2024 г.», – отмечено в карточке дела.

Шарипзода стал 11-м фигурантом дела о теракте в подмосковном концертном зале. Он был арестован Басманным судом 5 апреля. Шарипзоде предъявлено обвинение по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Ему, как и другим фигурантам, грозит пожизненное лишение свободы. Согласно решению суда, он будет находиться под стражей до 22 мая.

9 апреля Росфинмониторинг внес Шарипзоду и еще шестерых фигурантов дела о теракте в перечень террористов.

Теракт в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта в здании «Крокус сити холла». Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар, его площадь составила 13 000 кв. м. В результате теракта погибли 145 человек.

23 марта в ФСБ сообщили о задержании 11 человек: уточнялось, что четверо непосредственно участвовали в стрельбе. Последние после теракта пытались скрыться на автомобиле, продвигаясь в сторону российско-украинской границы в Брянской области.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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