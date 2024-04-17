Песков сообщил о проработке мер поддержки цветной металлургии из-за санкций

Ранее «Ведомости» писали, что UC Rusal направила в Минпромторг предложения об экстренных мерах поддержки отрасли цветной металлургии на фоне новых санкций США и Великобритании. Источник заявил, что основные предложения компании сводятся к двум мерам поддержки: закупке в Росрезерв государством до половины от всего объема экспорта за 2023 г. по старым ценам и освобождение предприятий от экспортной пошлины.