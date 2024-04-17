Песков сообщил о проработке мер поддержки цветной металлургии из-за санкций
Правительство обсуждает разные варианты действий в связи с введением санкций против российской цветной металлургии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Представители отрасли находятся в тесном контакте с правительством. Безусловно, это системообразующая отрасль, и, конечно же, в правительстве сейчас обсуждаются разные варианты действий с учетом этой обстановки», – сказал он.
Ранее «Ведомости» писали, что UC Rusal направила в Минпромторг предложения об экстренных мерах поддержки отрасли цветной металлургии на фоне новых санкций США и Великобритании. Источник заявил, что основные предложения компании сводятся к двум мерам поддержки: закупке в Росрезерв государством до половины от всего объема экспорта за 2023 г. по старым ценам и освобождение предприятий от экспортной пошлины.
12 апреля США и Великобритания расширили санкции против российских предприятий цветной металлургии. Вашингтон ввел запрет на импорт алюминия, никеля и меди из России. Под ограничение также попала торговля этими металлами на Чикагской товарной бирже (CME) и Лондонской бирже металлов (LME).
Песков ранее назвал новые санкции «обоюдоострым оружием», отметив, что ограничения ударят по интересам США и Великобритании. Он добавил, что после введения санкций на рынке произошла «определенная дестабилизация цен».