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Песков сообщил о проработке мер поддержки цветной металлургии из-за санкций

Ведомости

Правительство обсуждает разные варианты действий в связи с введением санкций против российской цветной металлургии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Представители отрасли находятся в тесном контакте с правительством. Безусловно, это системообразующая отрасль, и, конечно же, в правительстве сейчас обсуждаются разные варианты действий с учетом этой обстановки», – сказал он.

Ранее «Ведомости» писали, что UC Rusal направила в Минпромторг предложения об экстренных мерах поддержки отрасли цветной металлургии на фоне новых санкций США и Великобритании. Источник заявил, что основные предложения компании сводятся к двум мерам поддержки: закупке в Росрезерв государством до половины от всего объема экспорта за 2023 г. по старым ценам и освобождение предприятий от экспортной пошлины.

12 апреля США и Великобритания расширили санкции против российских предприятий цветной металлургии. Вашингтон ввел запрет на импорт алюминия, никеля и меди из России. Под ограничение также попала торговля этими металлами на Чикагской товарной бирже (CME) и Лондонской бирже металлов (LME). 

Песков ранее назвал новые санкции «обоюдоострым оружием», отметив, что ограничения ударят по интересам США и Великобритании. Он добавил, что после введения санкций на рынке произошла «определенная дестабилизация цен».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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