Украина возобновила экспорт электроэнергии

В настоящее время поврежден ряд объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Украины. 14 апреля минэнерго Украины сообщило о возгорании на высоковольтных подстанциях в Одесской области. Украинское ведомство тогда также рассказало об обстрелах энергетической инфраструктуры в Харьковской области, в результате которых было повреждено оборудование на высоковольтной воздушной линии в Днепропетровской области.