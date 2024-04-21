Украина возобновила экспорт электроэнергии
Украина 21 апреля передала излишки электроэнергии в Польшу, на текущие сутки дефицита электроэнергии не прогнозируется, сообщило министерство энергетики республики в своем Telegram-канале.
«Из-за солнечной погоды и активной работы солнечных станций образовался избыток электроэнергии. По запросу оператора системы передачи Украина передавала излишки электроэнергии в Польшу», – говорится в сообщении.
По данным ведомства, в воскресенье может быть экспортировано около 139 МВтч при импорте 8430 МВтч.
В настоящее время поврежден ряд объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Украины. 14 апреля минэнерго Украины сообщило о возгорании на высоковольтных подстанциях в Одесской области. Украинское ведомство тогда также рассказало об обстрелах энергетической инфраструктуры в Харьковской области, в результате которых было повреждено оборудование на высоковольтной воздушной линии в Днепропетровской области.
Ночью 11 апреля российские военные нанесли массированный удар по объектам украинского ТЭКа. «Укрэнерго» сообщило о повреждении электроподстанций и энергообъектов в Киевской, Одесской, Львовской, Харьковской и Запорожской областях. Компания «Центрэнерго» заявила о полном уничтожении Трипольской ТЭС в Киевской области.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко 15 апреля заявил об огромных потерях генерирующих мощностей в стране. По его словам, в стране разрушены несколько высоковольтных автотрансформаторов, а в Харькове энергопроизводство практически полностью уничтожено.