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Украина возобновила экспорт электроэнергии

Ведомости

Украина 21 апреля передала излишки электроэнергии в Польшу, на текущие сутки дефицита электроэнергии не прогнозируется, сообщило министерство энергетики республики в своем Telegram-канале.

«Из-за солнечной погоды и активной работы солнечных станций образовался избыток электроэнергии. По запросу оператора системы передачи Украина передавала излишки электроэнергии в Польшу», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, в воскресенье может быть экспортировано около 139 МВтч при импорте 8430 МВтч.

В настоящее время поврежден ряд объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Украины. 14 апреля минэнерго Украины сообщило о возгорании на высоковольтных подстанциях в Одесской области. Украинское ведомство тогда также рассказало об обстрелах энергетической инфраструктуры в Харьковской области, в результате которых было повреждено оборудование на высоковольтной воздушной линии в Днепропетровской области.

Ночью 11 апреля российские военные нанесли массированный удар по объектам украинского ТЭКа. «Укрэнерго» сообщило о повреждении электроподстанций и энергообъектов в Киевской, Одесской, Львовской, Харьковской и Запорожской областях. Компания «Центрэнерго» заявила о полном уничтожении Трипольской ТЭС в Киевской области.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко 15 апреля заявил об огромных потерях генерирующих мощностей в стране. По его словам, в стране разрушены несколько высоковольтных автотрансформаторов, а в Харькове энергопроизводство практически полностью уничтожено.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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