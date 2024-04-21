Асад: спецоперация на Украине исправит ход истории
Специальная военная операция на Украине исправит ход истории, окончившись победой России, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью программе «Глобальное большинство» на «Первом канале».
«СВО исправит ход истории, не изменит ее, а именно исправит. Россия как могучая держава сопротивляется вмешательству Запада во внутренние дела других стран, и нет разницы, где Россия борется с мировым террором – в Сирии или на Украине», – сказал он.
Он также заявил, что Сирия находится в состоянии противостояния с Западом уже на протяжении пяти веков, а в середине 70-х Запад начал спонсировать терроризм, с 90-х методы поменялись. В Сирию под видом благотворительных приходили неправительственные организации, а фактически они начинали собирать информацию, чтобы использовать ее против интересов государства, рассказал Асад.
В марте прошлого года Башар Асад провел переговоры с российским президентом Владимиром Путиным в Москве. В ходе открытой части переговоров Путин заявил об увеличении товарооборота между Россией и Сирией по итогам 2022 г. на 7% и обратил внимание на усилия двух стран в борьбе с международным терроризмом. Асад отметил, что его визит в Москву «откроет новый аспект в наших взаимоотношениях на будущее». Он также выразил поддержку России в спецоперации на Украине и поблагодарил за помощь в ликвидации последствий землетрясений.