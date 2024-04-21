Асад: спецоперация на Украине исправит ход истории

В марте прошлого года Башар Асад провел переговоры с российским президентом Владимиром Путиным в Москве. В ходе открытой части переговоров Путин заявил об увеличении товарооборота между Россией и Сирией по итогам 2022 г. на 7% и обратил внимание на усилия двух стран в борьбе с международным терроризмом. Асад отметил, что его визит в Москву «откроет новый аспект в наших взаимоотношениях на будущее». Он также выразил поддержку России в спецоперации на Украине и поблагодарил за помощь в ликвидации последствий землетрясений.