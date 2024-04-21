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Асад: спецоперация на Украине исправит ход истории

Ведомости

Специальная военная операция на Украине исправит ход истории, окончившись победой России, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью программе «Глобальное большинство» на «Первом канале».

«СВО исправит ход истории, не изменит ее, а именно исправит. Россия как могучая держава сопротивляется вмешательству Запада во внутренние дела других стран, и нет разницы, где Россия борется с мировым террором – в Сирии или на Украине», – сказал он.

Он также заявил, что Сирия находится в состоянии противостояния с Западом уже на протяжении пяти веков, а в середине 70-х Запад начал спонсировать терроризм, с 90-х методы поменялись. В Сирию под видом благотворительных приходили неправительственные организации, а фактически они начинали собирать информацию, чтобы использовать ее против интересов государства, рассказал Асад.

В марте прошлого года Башар Асад провел переговоры с российским президентом Владимиром Путиным в Москве. В ходе открытой части переговоров Путин заявил об увеличении товарооборота между Россией и Сирией по итогам 2022 г. на 7% и обратил внимание на усилия двух стран в борьбе с международным терроризмом. Асад отметил, что его визит в Москву «откроет новый аспект в наших взаимоотношениях на будущее». Он также выразил поддержку России в спецоперации на Украине и поблагодарил за помощь в ликвидации последствий землетрясений.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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