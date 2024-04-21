В Тбилиси состоялась очередная акция против закона об иностранных агентах
В столице Грузии состоялась очередная акция против принятия закона об иностранных агентах, в рамках которой молодежные организации провели шествие по центру Тбилиси, сообщает «РИА Новости».
В целом акции протеста в городе против данного законопроекта проходят уже семь дней подряд. По данным агентства, большинство участников шествия были представителям молодого поколения. Информации о столкновениях с полицией в рамках данной акции не поступало.
17 апреля парламент Грузии принял в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Инициатива разработана правящей партией «Грузинская мечта», ее поддержали 83 депутата, ни один не выступил против. Депутаты от оппозиции покинули зал перед стартом голосования в знак протеста.
В ту же ночь, а также последующие дни в стране проходили протесты, некоторые из которых сопровождались столкновениями с полицией и задержаниями. Инициативу раскритиковали западные союзники Грузии – США и Евросоюз, а также президент страны Саломе Зурабишвили, которая пообещала наложить на него вето.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что первыми следить за своей «внутриполитической гигиеной» начали США, где с 1938 г. действует закон об иноагентах (FARA), поэтому подобные законы нельзя называть «российскими».