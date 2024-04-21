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В Тбилиси состоялась очередная акция против закона об иностранных агентах

Ведомости

В столице Грузии состоялась очередная акция против принятия закона об иностранных агентах, в рамках которой молодежные организации провели шествие по центру Тбилиси, сообщает «РИА Новости».

В целом акции протеста в городе против данного законопроекта проходят уже семь дней подряд. По данным агентства, большинство участников шествия были представителям молодого поколения. Информации о столкновениях с полицией в рамках данной акции не поступало.

17 апреля парламент Грузии принял в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Инициатива разработана правящей партией «Грузинская мечта», ее поддержали 83 депутата, ни один не выступил против. Депутаты от оппозиции покинули зал перед стартом голосования в знак протеста.

В ту же ночь, а также последующие дни в стране проходили протесты, некоторые из которых сопровождались столкновениями с полицией и задержаниями. Инициативу раскритиковали западные союзники Грузии – США и Евросоюз, а также президент страны Саломе Зурабишвили, которая пообещала наложить на него вето.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что первыми следить за своей «внутриполитической гигиеной» начали США, где с 1938 г. действует закон об иноагентах (FARA), поэтому подобные законы нельзя называть «российскими».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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