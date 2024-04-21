В Тбилиси состоялась очередная акция против закона об иностранных агентах

В ту же ночь, а также последующие дни в стране проходили протесты, некоторые из которых сопровождались столкновениями с полицией и задержаниями. Инициативу раскритиковали западные союзники Грузии – США и Евросоюз, а также президент страны Саломе Зурабишвили, которая пообещала наложить на него вето.