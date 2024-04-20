Власти Грузии допустили пересмотр закона об иноагентах в случае принятия в ЕС
Грузия может пересмотреть закон «О прозрачности иностранного влияния» в том случае, если страна будет принята в Евросоюз. Об этом заявил глава правящей партии «Грузинская мечта», бывший премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.
«Если нам скажут, что завтра же мы становимся членами Евросоюза, то можно будет очень легко аннулировать [закон об иноагентах], пересмотреть его, переделать или принять новый», - сказал он (цитата по ТАСС).
При этом председатель Европейского совета Шарль Мишель 20 апреля заявил, что принятие законопроекта об иноагентах может отдалить, а не приблизить вступление Грузии в ЕС.
17 апреля парламент Грузии принял в первом чтении законопроект об иноагентах. Инициатива разработана правящей партией «Грузинская мечта», ее поддержали 83 депутата, ни один не выступил против. Депутаты от оппозиции покинули зал перед стартом голосования в знак протеста. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала закон «российским» и заявила, что наложит на него вето.
В Кремле заявили, что закон об иноагентах в Грузии не следует называть «российским». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что первыми следить за своей «внутриполитической гигиеной» начали США, где с 1938 г. действует закон об иноагентах (FARA).
В США при этом заявили, что серьезно разочарованы решением грузинского парламента о дальнейшем продвижении законопроекта. По словам пресс-секретаря госдепартамента США Мэттью Миллера, в случае принятия предлагаемый закон может ограничить свободу выражения мнений, помешать независимым медиаорганизациям и др.