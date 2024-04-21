Немецкий депутат допустил, что США прекратят выделять Украине военную помощь
Пакет военной помощи, который США планируют выделить Украине после одобрения соответствующего законопроекта в палате представителей, может стать последним, заявил председатель европейского комитета в Бундестаге Антон Хофрайтер.
«Возможно, это последний пакет помощи США за очень долгое время – или даже последний вообще», – сказал политик (цитата по n-tv.)
Хофрайтер также отметил, что вопрос американской поддержки Украины сопряжен с высокой неопределенностью, о чем говорит длительный срок согласования последнего пакета военной помощи.
20 апреля палата представителей США приняла законопроект о дополнительной помощи Украине на сумму $60,75 млрд. Эти средства включают $23,2 млрд на пополнение арсенала США, $13,8 млрд – на приобретение передовых систем вооружения для Украины, а также $11,3 млрд – на финансирование текущих военных операций США в регионе. Дополнительно $26 млн предусмотрены на контроль за использованием предоставляемой Киеву помощи. Средства на поддержу Украины, ранее одобренные парламентом США, истекли в декабре прошлого года, для выделения нового транша требовалось принятие соответствующего законопроекта в конгрессе.
В тот же день заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что при помощи нового пакета военной поддержки США стремятся максимально увеличить число жертв конфликта и растянуть его сроки. «Мы, конечно, победим, несмотря на 61 млрд кровавых долларов, которые в основном пойдут в глотку их ненасытного ВПК. Сила и правда за нами», – написал он в своем Telegram-канале. В Кремле говорили, что решение властей США приведет к росту потерь среди украинцев.