Bild: канадская фирма Roshel предложила ФРГ закупить у нее 400 бронемашин
Канадская фирма Roshel готова продать правительству ФРГ бронемашины типа MRAP для Украины, сообщает газета Bild.
Производитель сделал свое предложение после того, как стало известно, что аналогичный контракт на 315 млн евро не может своевременно выполнить немецкая компания Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG). Компания не может начать поставки, поскольку использует для оснащения бронемашин компоненты, производящиеся в США. Своевременно выдать сертификаты для таких запчастей американская сторона не успела.
Roshel предложила на первом этапе продать Германии 100 транспортных средств, в настоящий момент находящихся на складе, а остальные 300 произвести в течение нескольких месяцев. Компания также предложила построить в ФРГ фабрику по производству техники для упрощения логистики.
«Все 400 машин, обещанных Германией Украине, могут быть поставлены уже в этом году», – пишет издание.
Bild перенаправила предложение канадской фирмы в минобороны Германии.
18 февраля Bild сообщила, что минобороны Германии поставило Украине бронемашины, которые не годятся для боевых действий и при этом были закуплены по завышенным ценам.
По информации газеты, техника, которую передают вооруженным силам Украины, не имеет противоминной и противоосколочной защиты от артиллерийского, ракетного и минометного огня. Вместо этого машины поставляются только с «защитой от стрелкового оружия».
В минобороны Германии уточнили, что украинская сторона при заключении контракта не требовала повышенной защиты. По словам высокопоставленного украинского чиновника, Украина хотела бы получить такие машины, однако «у немцев их не было». Легкобронированный вариант используется «для задач вдали от фронта», приводят в газете слова собеседника с Украины.
Российские власти неоднократно критиковали передачу западного оружия ВСУ и призывали прекратить поставки. В Кремле указывали на рост прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что поставки западного оружия ВСУ не могут повлиять на исход конфликта, но лишь затягивают его и делают ситуацию «более болезненной и мучительной для Украины».