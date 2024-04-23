Боррель: с начала конфликта в Газе погибли 249 гуманитарных работников
В секторе Газа погибли 249 гуманитарных работников с начала конфликта в октябре 2023 г. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в ходе выступления в Европарламенте.
«По меньшей мере, с 7 октября были убиты 249 гуманитарных работников. <...> Среди них 181 сотрудник ООН», – сказал он.
Боррель также сообщил, что менее чем за полгода в анклаве погибли около 100 журналистов и сотрудников СМИ.
Обострение конфликта между Израилем и «Хамасом» произошло 7 октября 2023 г. после атаки палестинской группировки на территорию Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи». За почти пять месяцев после обострения палестино-израильского конфликта число погибших превысило 33 000 человек.
Вместе с тем в Ближневосточном регионе обостряется другой конфликт – между Ираном и Израилем. 1 апреля Израиль нанес удар по иранскому консульству в сирийском Дамаске. В результате погибли 13 человек, в том числе бригадный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммед Реза Захеди.
Тегеран пообещал ответить Израилю, что и было сделано 14 апреля. Обстрел велся с территорий нескольких стран, включая Иран, Ирак, Сирию и Йемен. За время воздушной атаки Тегеран выпустил 170 беспилотников, более 30 крылатых и свыше 120 баллистических ракет. 19 апреля Израиль нанес ответные удары по территории иранской провинции Исфахан.