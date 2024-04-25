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Греция не будет отправлять системы ПВО на Украину по просьбе союзников

Ведомости

Афины не будут отправлять системы противовоздушной обороны (ПВО) С-300 или Patriot на Украину, сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в интервью телеканалу Skai.

«Греция не собирается отправлять Украине ни С-300, ни Patriot», – сказал он в интервью журналистке Сие Косиони (цитата по Iefimerida).

По его словам, союзники просили Афины отправить системы ПВО Киеву, но это вооружение является критически важным для защиты воздушного пространства Греции.

«Греция поддерживала Украину различными способами, в том числе оборонными материалами. Но мы с самого начала заявляли, что не можем избавиться от систем вооружения, которые имеют решающее значение для нашего потенциала сдерживания», – уточнил премьер.

О том, что Греция не будет отправлять системы ПВО на Украину, ранее заявил официальный представитель правительства Павлос Маринакис. Он также указал, что решение принято для того, чтобы не ставить под угрозу собственную обороноспособность.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 25 апреля призвал признать, что страны альянса не предоставили Украине обещанную военную помощь. Среди причин он в частности указал то, что страны ЕС не смогли поставить обещанное количество снарядов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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