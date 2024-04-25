Греция не будет отправлять системы ПВО на Украину по просьбе союзников
Афины не будут отправлять системы противовоздушной обороны (ПВО) С-300 или Patriot на Украину, сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в интервью телеканалу Skai.
«Греция не собирается отправлять Украине ни С-300, ни Patriot», – сказал он в интервью журналистке Сие Косиони (цитата по Iefimerida).
По его словам, союзники просили Афины отправить системы ПВО Киеву, но это вооружение является критически важным для защиты воздушного пространства Греции.
«Греция поддерживала Украину различными способами, в том числе оборонными материалами. Но мы с самого начала заявляли, что не можем избавиться от систем вооружения, которые имеют решающее значение для нашего потенциала сдерживания», – уточнил премьер.
О том, что Греция не будет отправлять системы ПВО на Украину, ранее заявил официальный представитель правительства Павлос Маринакис. Он также указал, что решение принято для того, чтобы не ставить под угрозу собственную обороноспособность.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 25 апреля призвал признать, что страны альянса не предоставили Украине обещанную военную помощь. Среди причин он в частности указал то, что страны ЕС не смогли поставить обещанное количество снарядов.