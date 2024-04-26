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Блинкен: Китай не может улучшать отношения с Европой, поддерживая Россию

Ведомости

Госсекретарь США Энтони Блинкен после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином прокомментировал поддержку России со стороны Китая.

Блинкен заявил, что Китай не может одновременно поддерживать Россию и улучшать отношения с Европой.

«Обеспечение трансатлантической безопасности – это коренной интерес США. Сегодня в ходе наших дискуссий я ясно дал понять, что если Китай не решит эту проблему, это сделаем мы», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И призвал США не нарушать красные линии в вопросах суверенитета Китая. Ван И отметил, что вопрос, сохранят ли Китай и США настрой на стабильность и прогресс в отношениях или вернутся «к ошибке нисходящей спирали», стоит перед двумя странами и проверяет искренность обеих сторон. Китайский министр подчеркнул, что Пекин всегда придерживается последовательной позиции и принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества. Китайская сторона привержена содействию стабильному, здоровому и устойчивому развитию китайско-американских отношений, добавил Ван И.

24 апреля Блинкен прибыл в Китай с трехдневным визитом. 26 апреля прошли его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и Ван И. Госсекретарь США ранее на брифинге для журналистов заявил, что основной темой обсуждения в Пекине станет якобы оказываемая Китаем поддержка военно-промышленному комплексу России. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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