Блинкен: Китай не может улучшать отношения с Европой, поддерживая Россию
Госсекретарь США Энтони Блинкен после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином прокомментировал поддержку России со стороны Китая.
Блинкен заявил, что Китай не может одновременно поддерживать Россию и улучшать отношения с Европой.
«Обеспечение трансатлантической безопасности – это коренной интерес США. Сегодня в ходе наших дискуссий я ясно дал понять, что если Китай не решит эту проблему, это сделаем мы», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Ранее министр иностранных дел Китая Ван И призвал США не нарушать красные линии в вопросах суверенитета Китая. Ван И отметил, что вопрос, сохранят ли Китай и США настрой на стабильность и прогресс в отношениях или вернутся «к ошибке нисходящей спирали», стоит перед двумя странами и проверяет искренность обеих сторон. Китайский министр подчеркнул, что Пекин всегда придерживается последовательной позиции и принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества. Китайская сторона привержена содействию стабильному, здоровому и устойчивому развитию китайско-американских отношений, добавил Ван И.
24 апреля Блинкен прибыл в Китай с трехдневным визитом. 26 апреля прошли его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и Ван И. Госсекретарь США ранее на брифинге для журналистов заявил, что основной темой обсуждения в Пекине станет якобы оказываемая Китаем поддержка военно-промышленному комплексу России.