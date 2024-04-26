Блинкен: Китай не может улучшать отношения с Европой, поддерживая Россию

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И призвал США не нарушать красные линии в вопросах суверенитета Китая. Ван И отметил, что вопрос, сохранят ли Китай и США настрой на стабильность и прогресс в отношениях или вернутся «к ошибке нисходящей спирали», стоит перед двумя странами и проверяет искренность обеих сторон. Китайский министр подчеркнул, что Пекин всегда придерживается последовательной позиции и принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества. Китайская сторона привержена содействию стабильному, здоровому и устойчивому развитию китайско-американских отношений, добавил Ван И.