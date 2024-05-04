В Днепропетровской области Украины заявили о повреждении объектов инфраструктуры

В Павлоградском районе, по его словам, украинские военные сбили пять дронов, в результате были повреждены объект критической инфраструктуры и три частных дома. В Никопольском районе после вечерних и ночных обстрелов пострадали коммунальное предприятие, ЛЭП и объекты критической инфраструктуры, написал Лысак.