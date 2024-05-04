В Днепропетровской области Украины заявили о повреждении объектов инфраструктуры
Объекты критической инфраструктуры повреждены в Днепропетровской области Украины в результате ночных обстрелов, сообщил глава областной военной администрации региона Сергей Лысак в своем Telegram-канале.
В Павлоградском районе, по его словам, украинские военные сбили пять дронов, в результате были повреждены объект критической инфраструктуры и три частных дома. В Никопольском районе после вечерних и ночных обстрелов пострадали коммунальное предприятие, ЛЭП и объекты критической инфраструктуры, написал Лысак.
Украинские СМИ ранее сообщали, что воздушная тревога звучала ночью в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях Украины. Глава Харькова Игорь Терехов сообщил о пожаре в Основянском районе в результате прилета.
Минобороны РФ регулярно отчитывается об ударах по критической инфраструктуре Украины с начала спецоперации. В российском ведомстве подчеркивали, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.