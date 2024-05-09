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Рада уволила вице-премьера по восстановлению Украины Кубракова

Ведомости

Верховная рада Украины 9 мая уволила с должности вице-премьера по восстановлению – министра развития общин, территорий и инфраструктуры страны Александра Кубракова. Об этом сообщил депутат парламента Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

За увольнение чиновника проголосовали 272 парламентария, против – ни одного, еще 13 воздержались. Как отметил Железняк, сам Кубраков, как и премьер Денис Шмыгаль, отсутствовал на заседании. «Кто вместо – тоже непонятно. Когда назначение – тоже никто не знает», – написал он.

Как отмечает «Украинская правда», проект постановления об увольнении Кубракова был зарегистрирован в Раде 9 мая. Сам Кубраков заявил, что глава правительства и фракция «Слуга народа» не обсуждали с ним решение о его отставке. Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры, по данным издания, 8 мая было решено на заседании фракции разделить на два министерства.

В конце апреля на Украине были уволены заместитель министра обороны Виталий Половенко и заместитель председателя национальной сервисной службы Татьяна Лактионова. Половенко был назначен на должность замминистра обороны в декабре 2023 г. Он должен был разработать и внедрить новые стандарты в системе продовольственного обеспечения, усовершенствовать систему вещевого обеспечения и обеспечить своевременное и полное тыловое обеспечение.

1 апреля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский уволил своего первого помощника Сергея Шефира. Помимо него были уволены заместители руководителя офиса (администрации) президента Андрей Смирнов (курировал юридические вопросы) и Алексей Днепров (фактический начальник канцелярии). Уволили и других советников – Олега Устенко, Сергея Трофимова и Михаила Радуцкого.

Кроме них с постов были сняты уполномоченный по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алена Вербицкая и уполномоченный по волонтерской деятельности Наталья Пушкарева. А послом в Молдавии был назначен уволенный 26 марта с поста секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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