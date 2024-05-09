Рада уволила вице-премьера по восстановлению Украины Кубракова
Верховная рада Украины 9 мая уволила с должности вице-премьера по восстановлению – министра развития общин, территорий и инфраструктуры страны Александра Кубракова. Об этом сообщил депутат парламента Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.
За увольнение чиновника проголосовали 272 парламентария, против – ни одного, еще 13 воздержались. Как отметил Железняк, сам Кубраков, как и премьер Денис Шмыгаль, отсутствовал на заседании. «Кто вместо – тоже непонятно. Когда назначение – тоже никто не знает», – написал он.
Как отмечает «Украинская правда», проект постановления об увольнении Кубракова был зарегистрирован в Раде 9 мая. Сам Кубраков заявил, что глава правительства и фракция «Слуга народа» не обсуждали с ним решение о его отставке. Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры, по данным издания, 8 мая было решено на заседании фракции разделить на два министерства.
В конце апреля на Украине были уволены заместитель министра обороны Виталий Половенко и заместитель председателя национальной сервисной службы Татьяна Лактионова. Половенко был назначен на должность замминистра обороны в декабре 2023 г. Он должен был разработать и внедрить новые стандарты в системе продовольственного обеспечения, усовершенствовать систему вещевого обеспечения и обеспечить своевременное и полное тыловое обеспечение.
1 апреля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский уволил своего первого помощника Сергея Шефира. Помимо него были уволены заместители руководителя офиса (администрации) президента Андрей Смирнов (курировал юридические вопросы) и Алексей Днепров (фактический начальник канцелярии). Уволили и других советников – Олега Устенко, Сергея Трофимова и Михаила Радуцкого.
Кроме них с постов были сняты уполномоченный по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алена Вербицкая и уполномоченный по волонтерской деятельности Наталья Пушкарева. А послом в Молдавии был назначен уволенный 26 марта с поста секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.