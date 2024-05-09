Рада уволила вице-премьера по восстановлению Украины Кубракова

Как отмечает «Украинская правда», проект постановления об увольнении Кубракова был зарегистрирован в Раде 9 мая. Сам Кубраков заявил, что глава правительства и фракция «Слуга народа» не обсуждали с ним решение о его отставке. Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры, по данным издания, 8 мая было решено на заседании фракции разделить на два министерства.