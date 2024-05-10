Матвиенко направила Путину кандидатуры на должность главы Счетной палаты
Председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко сообщила в своем Telegram-канале, что направила президенту РФ кандидатуры на должность главы Счетной палаты (СП).
В списке Анатолий Артамонов, Галина Изотова и Борис Ковальчук.
«Только что, в соответствии с законодательством Российской Федерации, подписала и направила президенту Российской Федерации решение совета палаты СФ со списком кандидатур на должность главы Счетной палаты», – написала спикер СФ.
Пост председателя СП остается вакантным с конца ноября 2022 г., когда занимавший его 4,5 года Алексей Кудрин подал заявление об отставке президенту России Владимиру Путину. Сейчас исполняющим обязанности руководителя является Галина Изотова.
Согласно законодательству, совет палаты СФ должен предложить главе государства не менее трех кандидатур на пост главы СП. Сделав выбор, президент представляет ее Совету Федерации. Постановление о назначении на должность принимается большинством голосов от общего числа сенаторов РФ. Председатель СП назначается сроком на шесть лет, при этом одно и то же лицо не может занимать пост более двух сроков подряд.
Возглавлять ведомство может гражданин РФ, у которого отсутствует иностранное гражданство или подданство иностранного государства либо вид на жительство. Также он должен иметь высшее образование и опыт работы не менее пяти лет в области государственного управления, государственного контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции.