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Матвиенко направила Путину кандидатуры на должность главы Счетной палаты

Ведомости

Председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко сообщила в своем Telegram-канале, что направила президенту РФ кандидатуры на должность главы Счетной палаты (СП).

В списке Анатолий Артамонов, Галина Изотова и Борис Ковальчук.

«Только что, в соответствии с законодательством Российской Федерации, подписала и направила президенту Российской Федерации решение совета палаты СФ со списком кандидатур на должность главы Счетной палаты», – написала спикер СФ.

Пост председателя СП остается вакантным с конца ноября 2022 г., когда занимавший его 4,5 года Алексей Кудрин подал заявление об отставке президенту России Владимиру Путину. Сейчас исполняющим обязанности руководителя является Галина Изотова.

Согласно законодательству, совет палаты СФ должен предложить главе государства не менее трех кандидатур на пост главы СП. Сделав выбор, президент представляет ее Совету Федерации. Постановление о назначении на должность принимается большинством голосов от общего числа сенаторов РФ. Председатель СП назначается сроком на шесть лет, при этом одно и то же лицо не может занимать пост более двух сроков подряд.

Возглавлять ведомство может гражданин РФ, у которого отсутствует иностранное гражданство или подданство иностранного государства либо вид на жительство. Также он должен иметь высшее образование и опыт работы не менее пяти лет в области государственного управления, государственного контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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