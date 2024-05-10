Матвиенко направила Путину кандидатуры на должность главы Счетной палаты

Согласно законодательству, совет палаты СФ должен предложить главе государства не менее трех кандидатур на пост главы СП. Сделав выбор, президент представляет ее Совету Федерации. Постановление о назначении на должность принимается большинством голосов от общего числа сенаторов РФ. Председатель СП назначается сроком на шесть лет, при этом одно и то же лицо не может занимать пост более двух сроков подряд.