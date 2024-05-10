Источники: Николай Шульгинов может покинуть пост министра энергетики

8 мая собеседник в администрации президента (АП), а также четыре близких к ней человека сообщили, что губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев может войти в состав правительства, не обозначая статуса. По словам еще одного источника, обсуждалось, что он может стать министром энергетики.