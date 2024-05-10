Источники: Николай Шульгинов может покинуть пост министра энергетики
Николай Шульгинов вероятнее всего уйдет с поста министра энергетики, сообщил «Ведомостям» близкий к правительству России источник. Об этом пишут и другие СМИ.
8 мая собеседник в администрации президента (АП), а также четыре близких к ней человека сообщили, что губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев может войти в состав правительства, не обозначая статуса. По словам еще одного источника, обсуждалось, что он может стать министром энергетики.
Должность министра энергетики бывший гендиректор «Русгидро» Шульгинов занимает с ноября 2020 г. На этом посту он сменил Александра Новака, который был предложен председателем правительства Михаилом Мишустиным на должность вице-премьера.