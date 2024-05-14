Госдума утвердила Михаила Дегтярева на должность министра спорта РФ
Депутаты Государственной думы утвердили Михаила Дегтярева в должности министра спорта РФ. Трансляция пленарного заседания ведется в Telegram-канале нижней палаты парламента.
Голосование было открытым. За утверждение кандидатуры проголосовали 350 депутатов, против – 0, воздержались – 79.
Выступая на заседании, Дегтярев подчеркнул, что ключевыми задачами министерства должно стать выполнение поручений президента, которые были озвучены в послании Федеральному собранию. В частности, речь идет о строительстве в малых городах и селах дополнительно не менее 350 спортивных объектов ежегодно, приведении в порядок учебных корпусов, спортобъектов, общежитий профильных вузов и училищ. Основной акцент предлагается сделать на развитие массового и детско-юношеского спорта.
Кандидатуру Дегтярева единогласно поддержал думский комитет по физической культуре и спорту.
В прошлом созыве Государственной Думы Дегтярев руководил комитетом по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. В 2020 г. Дегтярев возглавил Хабаровский край.
Процедура утверждения внесенных премьер-министром России Михаилом Мишустиным кандидатур на должности федеральных министров проходит в Госдуме 14 мая. 13 мая депутаты утвердили кандидатуры заместителей председателя в новом правительстве РФ.