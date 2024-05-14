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Госдума утвердила Михаила Дегтярева на должность министра спорта РФ

Ведомости

Депутаты Государственной думы утвердили Михаила Дегтярева в должности министра спорта РФ. Трансляция пленарного заседания ведется в Telegram-канале нижней палаты парламента.

Голосование было открытым. За утверждение кандидатуры проголосовали 350 депутатов, против – 0, воздержались – 79.

Выступая на заседании, Дегтярев подчеркнул, что ключевыми задачами министерства должно стать выполнение поручений президента, которые были озвучены в послании Федеральному собранию. В частности, речь идет о строительстве в малых городах и селах дополнительно не менее 350 спортивных объектов ежегодно, приведении в порядок учебных корпусов, спортобъектов, общежитий профильных вузов и училищ. Основной акцент предлагается сделать на развитие массового и детско-юношеского спорта.

Кандидатуру Дегтярева единогласно поддержал думский комитет по физической культуре и спорту.

В прошлом созыве Государственной Думы Дегтярев руководил комитетом по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. В 2020 г. Дегтярев возглавил Хабаровский край.

Процедура утверждения внесенных премьер-министром России Михаилом Мишустиным кандидатур на должности федеральных министров проходит в Госдуме 14 мая. 13 мая депутаты утвердили кандидатуры заместителей председателя в новом правительстве РФ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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