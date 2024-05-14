Госдума утвердила Михаила Дегтярева на должность министра спорта РФ

Выступая на заседании, Дегтярев подчеркнул, что ключевыми задачами министерства должно стать выполнение поручений президента, которые были озвучены в послании Федеральному собранию. В частности, речь идет о строительстве в малых городах и селах дополнительно не менее 350 спортивных объектов ежегодно, приведении в порядок учебных корпусов, спортобъектов, общежитий профильных вузов и училищ. Основной акцент предлагается сделать на развитие массового и детско-юношеского спорта.