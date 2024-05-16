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Комитет ГД рекомендовал отклонить законопроект об отсрочке родителям трех детей

Ведомости

Комитет Госдумы по обороне рекомендовал нижней палате парламента отклонить законопроект, в котором предлагается предоставить отсрочку от мобилизации отцам трех и более детей в возрасте до 18 лет. Сейчас такое право имеют россияне, у которых четыре ребенка младше 16 лет. Соответствующее решение опубликовано в думской электронной базе.

В заключении говорится, что комитет по обороне принимает во внимание стремление авторов законопроекта защитить россиян «от неблагоприятных для них и членов их семей последствий мобилизации, как частичной, так и общей», однако не может согласиться с предложенным способом.

В частности поясняется, что законодательно установлено минимальное количество поводов для отсрочек и их расширение негативно отразится на комплектовании армии в случае возникновения угроз военной безопасности. Поэтому комитет считает инициативу «избыточной» и рекомендует ГД ее отклонить.

Законопроект был внесен на рассмотрение нижней палаты еще 28 сентября 2022 г. Его авторами стала группа депутатов от КПРФ во главе с Ниной Останиной. Изменения предлагалось внести в ст. 18 закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ».

Сейчас отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется гражданам, имеющим на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет или воспитывающим без матери одного ребенка и более в возрасте до 16 лет. Также не подлежат призыву россияне, жены которых находятся на сроке беременности не менее 22 недель, и содержащие трех детей в возрасте до 16 лет.

6 февраля в Госдуму на рассмотрение был внесен еще один законопроект, который также предлагает давать отсрочку родителям не четверых, а троих детей. Его авторами стала группа депутатов во главе с Сергеем Мироновым («Справедливая Россия»).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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