Комитет ГД рекомендовал отклонить законопроект об отсрочке родителям трех детей
Комитет Госдумы по обороне рекомендовал нижней палате парламента отклонить законопроект, в котором предлагается предоставить отсрочку от мобилизации отцам трех и более детей в возрасте до 18 лет. Сейчас такое право имеют россияне, у которых четыре ребенка младше 16 лет. Соответствующее решение опубликовано в думской электронной базе.
В заключении говорится, что комитет по обороне принимает во внимание стремление авторов законопроекта защитить россиян «от неблагоприятных для них и членов их семей последствий мобилизации, как частичной, так и общей», однако не может согласиться с предложенным способом.
В частности поясняется, что законодательно установлено минимальное количество поводов для отсрочек и их расширение негативно отразится на комплектовании армии в случае возникновения угроз военной безопасности. Поэтому комитет считает инициативу «избыточной» и рекомендует ГД ее отклонить.
Законопроект был внесен на рассмотрение нижней палаты еще 28 сентября 2022 г. Его авторами стала группа депутатов от КПРФ во главе с Ниной Останиной. Изменения предлагалось внести в ст. 18 закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ».
Сейчас отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется гражданам, имеющим на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет или воспитывающим без матери одного ребенка и более в возрасте до 16 лет. Также не подлежат призыву россияне, жены которых находятся на сроке беременности не менее 22 недель, и содержащие трех детей в возрасте до 16 лет.
6 февраля в Госдуму на рассмотрение был внесен еще один законопроект, который также предлагает давать отсрочку родителям не четверых, а троих детей. Его авторами стала группа депутатов во главе с Сергеем Мироновым («Справедливая Россия»).