Комитет ГД рекомендовал отклонить законопроект об отсрочке родителям трех детей

Сейчас отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется гражданам, имеющим на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет или воспитывающим без матери одного ребенка и более в возрасте до 16 лет. Также не подлежат призыву россияне, жены которых находятся на сроке беременности не менее 22 недель, и содержащие трех детей в возрасте до 16 лет.