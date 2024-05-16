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Госдеп: США готовы принять дополнительные меры против КНР в связи с помощью РФ

Ведомости

США готовы принять дополнительные меры против Китая в связи с якобы имевшей место помощью оборонно-промышленному комплексу (ОПК) России, заявил заместитель руководителя пресс-службы госдепартамента Ведант Пател.

«Мы считаем, что КНР играет важную роль в восстановлении оборонно-промышленной базы России, и мы будем внимательно следить за этим и предпринимать соответствующие действия. Мы готовы предпринять дополнительные действия в отношении КНР, если это будет необходимо», – заявил он в ходе в брифинга.

2 апреля американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США и Франция сотрудничают для предотвращения оказания Ираном, Китаем и КНДР военной помощи России. Затем в конце апреля Блинкен совершил визит в Китай с целью предупредить Пекин о «последствиях военной поддержки РФ» и объяснить, почему в дальнейшем это может не отвечать интересам Китая.

Пекин с момента начала спецоперации на Украине прислушивался к предупреждениям Запада, призывавшего не поставлять оружие. Но после предыдущего визита Блинкена в КНР в июне 2023 г. экспорт китайских товаров двойного назначения резко возрос. И в том, что Китай – основной поставщик в Россию электронных схем и деталей для самолетов, машин и станков, на Западе видят угрозу. Официальный представитель китайского МИДа Ван Вэньбинь в ответ заявил, что «право Китая на нормальный экономический и торговый обмен с другими странами, включая Россию, не может быть ущемлено».

Российские власти неоднократно отрицали поставки вооружения от КНДР, Китая и Ирана.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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