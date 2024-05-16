Госдеп: США готовы принять дополнительные меры против КНР в связи с помощью РФ
США готовы принять дополнительные меры против Китая в связи с якобы имевшей место помощью оборонно-промышленному комплексу (ОПК) России, заявил заместитель руководителя пресс-службы госдепартамента Ведант Пател.
«Мы считаем, что КНР играет важную роль в восстановлении оборонно-промышленной базы России, и мы будем внимательно следить за этим и предпринимать соответствующие действия. Мы готовы предпринять дополнительные действия в отношении КНР, если это будет необходимо», – заявил он в ходе в брифинга.
2 апреля американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США и Франция сотрудничают для предотвращения оказания Ираном, Китаем и КНДР военной помощи России. Затем в конце апреля Блинкен совершил визит в Китай с целью предупредить Пекин о «последствиях военной поддержки РФ» и объяснить, почему в дальнейшем это может не отвечать интересам Китая.
Пекин с момента начала спецоперации на Украине прислушивался к предупреждениям Запада, призывавшего не поставлять оружие. Но после предыдущего визита Блинкена в КНР в июне 2023 г. экспорт китайских товаров двойного назначения резко возрос. И в том, что Китай – основной поставщик в Россию электронных схем и деталей для самолетов, машин и станков, на Западе видят угрозу. Официальный представитель китайского МИДа Ван Вэньбинь в ответ заявил, что «право Китая на нормальный экономический и торговый обмен с другими странами, включая Россию, не может быть ущемлено».
Российские власти неоднократно отрицали поставки вооружения от КНДР, Китая и Ирана.