Госдеп: США готовы принять дополнительные меры против КНР в связи с помощью РФ

Пекин с момента начала спецоперации на Украине прислушивался к предупреждениям Запада, призывавшего не поставлять оружие. Но после предыдущего визита Блинкена в КНР в июне 2023 г. экспорт китайских товаров двойного назначения резко возрос. И в том, что Китай – основной поставщик в Россию электронных схем и деталей для самолетов, машин и станков, на Западе видят угрозу. Официальный представитель китайского МИДа Ван Вэньбинь в ответ заявил, что «право Китая на нормальный экономический и торговый обмен с другими странами, включая Россию, не может быть ущемлено».