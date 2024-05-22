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Reuters: переехавшие в Турцию россияне стали покидать ее из-за проблем с ВНЖ

Ведомости

Уехавшие с 2022 г. россияне, которые обосновались в Турции, стали покидать ее на фоне проблем с получением вида на жительство (ВНЖ) и растущих расходов в этой стране. Речь идет о «десятках тысяч» таких россиян, пишет Reuters со ссылкой на официальные данные.

В мае количество российских граждан с ВНЖ в республике снизилось до 96 000 человек, указывает агентство. В конце 2022 г., согласно официальным данным, таких россиян было 154 000. Девять релокантов, которые поговорили с Reuters, назвали в числе причин переезда трудности с получением ВНЖ с начала 2023 г. Многие из таких россиян предпочли не оставаться в Турции и направились в Сербию и Черногорию. Рост трат в Турции из-за высокой инфляции и проблемы с банковским обслуживанием на фоне санкций также заставляют россиян задуматься о новом месте жительства, говорится в материале.

«В Турции невозможно предсказать свое будущее», – сказал один из собеседников агентства.

Другой уехавший россиянин рассказал, что решил не подавать повторную заявку на получение ВНЖ из-за необходимости заплатить $2000. Вместо этого мужчина решил получить вид на жительство в Германии по гуманитарным соображениям. Сейчас он уже год проживает в Нюрнберге, пишет Reuters.

В управлении миграции республики заявили, что отъезд россиян связан не только с видом на жительство. Роль играют ряд политических, экономических и социокультурных факторов, заявили там.

В феврале турецкое издание Sozcu со ссылкой на данные миграционного ведомства, имеющиеся в его распоряжении, сообщило о сокращении на 40 000 человек количества постоянно проживающих в Анталье иностранцев по итогам 2023 г. Среди них большое число россиян. По данным миграционного ведомства, такой отток могли спровоцировать резкий рост цен на жилье и ужесточение проверок для получения туристического ВНЖ. Всего за 2023 г. Турцию покинули порядка 55 000 российских граждан, обладавших ВНЖ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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