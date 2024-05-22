Reuters: переехавшие в Турцию россияне стали покидать ее из-за проблем с ВНЖ

В мае количество российских граждан с ВНЖ в республике снизилось до 96 000 человек, указывает агентство. В конце 2022 г., согласно официальным данным, таких россиян было 154 000. Девять релокантов, которые поговорили с Reuters, назвали в числе причин переезда трудности с получением ВНЖ с начала 2023 г. Многие из таких россиян предпочли не оставаться в Турции и направились в Сербию и Черногорию. Рост трат в Турции из-за высокой инфляции и проблемы с банковским обслуживанием на фоне санкций также заставляют россиян задуматься о новом месте жительства, говорится в материале.