Путин анонсировал новые нацпроекты на заседании наблюдательного совета АСИ
Для достижения долгосрочных национальных целей развития в России готовятся к запуску новые нацпроекты и программы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).
«Чтобы осуществить намеченные планы, успешно ответить на внешние вызовы, нужны слаженные действия всех уровней власти», – подчеркнул глава государства.
Путин также назвал условия, соблюдая которые будет возможно выполнить все поставленные задачи.
«Мы решим, безусловно, решим самые амбициозные задачи, обеспечим рост экономики, а значит, и благополучие российских семей, если будем и дальше расширять возможности для наших научных и производственных коллективов, для инженерных, предпринимательских, творческих команд, для волонтеров и представителей некоммерческих организаций, некоммерческого сектора», – объяснил президент.
29 февраля Путин огласил послание Федеральному собранию в Гостином дворе. В своем выступлении президент озвучил ряд новых мер поддержки населения. В частности, он анонсировал запуск четырех новых нацпроектов: «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России» и «Кадры».
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на выставке-форуме «Россия» назвала сроки запуска новых нацпроектов. По ее словам, нацпроект «Молодежь России» планируется запустить в 2024 г., а нацпроекты «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры», «Экономика данных» – в 2025 г.