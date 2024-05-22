Путин анонсировал новые нацпроекты на заседании наблюдательного совета АСИ

«Мы решим, безусловно, решим самые амбициозные задачи, обеспечим рост экономики, а значит, и благополучие российских семей, если будем и дальше расширять возможности для наших научных и производственных коллективов, для инженерных, предпринимательских, творческих команд, для волонтеров и представителей некоммерческих организаций, некоммерческого сектора», – объяснил президент.