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Путин анонсировал новые нацпроекты на заседании наблюдательного совета АСИ

Ведомости

Для достижения долгосрочных национальных целей развития в России готовятся к запуску новые нацпроекты и программы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).

«Чтобы осуществить намеченные планы, успешно ответить на внешние вызовы, нужны слаженные действия всех уровней власти», – подчеркнул глава государства.

Путин также назвал условия, соблюдая которые будет возможно выполнить все поставленные задачи.

«Мы решим, безусловно, решим самые амбициозные задачи, обеспечим рост экономики, а значит, и благополучие российских семей, если будем и дальше расширять возможности для наших научных и производственных коллективов, для инженерных, предпринимательских, творческих команд, для волонтеров и представителей некоммерческих организаций, некоммерческого сектора», – объяснил президент.

29 февраля Путин огласил послание Федеральному собранию в Гостином дворе. В своем выступлении президент озвучил ряд новых мер поддержки населения. В частности, он анонсировал запуск четырех новых нацпроектов: «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России» и «Кадры».

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на выставке-форуме «Россия» назвала сроки запуска новых нацпроектов. По ее словам, нацпроект «Молодежь России» планируется запустить в 2024 г., а нацпроекты «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры», «Экономика данных» – в 2025 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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