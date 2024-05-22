Reuters: Сунак может назначить проведение выборов в Великобритании на июль
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак может назначить всеобщие выборы в июле, сообщило агентство Reuters.
Позже репортер издания Bloomberg передал, что Сунак подтвердил данную информацию и назвал 4 июля датой предстоящих выборов. Ранее глава Великобритании сообщал, что национальные выборы пройдут во второй половине 2024 г., подробности он не уточнял.
Представитель партии лейбористов Кейра Стармера сообщила журналистам 22 мая, что фракция готова к выборам. «Мы полностью готовы к выборам, когда бы премьер-министр их ни назначил. У нас полностью организованная и оперативная кампания, и мы считаем, что страна требует всеобщих выборов», – сообщала она.
Последние всеобщие парламентские выборы в Великобритании проходили 12 декабря 2019 г., победу на них одержала консервативная партия во главе с Борисом Джонсоном, получив 365 мест из 650 в Палате общин, что позволило им сформировать правительство большинства.