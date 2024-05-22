Reuters: Сунак может назначить проведение выборов в Великобритании на июль

Представитель партии лейбористов Кейра Стармера сообщила журналистам 22 мая, что фракция готова к выборам. «Мы полностью готовы к выборам, когда бы премьер-министр их ни назначил. У нас полностью организованная и оперативная кампания, и мы считаем, что страна требует всеобщих выборов», – сообщала она.