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Reuters: Сунак может назначить проведение выборов в Великобритании на июль

Ведомости

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак может назначить всеобщие выборы в июле, сообщило агентство Reuters.

Позже репортер издания Bloomberg передал, что Сунак подтвердил данную информацию и назвал 4 июля датой предстоящих выборов. Ранее глава Великобритании сообщал, что национальные выборы пройдут во второй половине 2024 г., подробности он не уточнял.

Представитель партии лейбористов Кейра Стармера сообщила журналистам 22 мая, что фракция готова к выборам. «Мы полностью готовы к выборам, когда бы премьер-министр их ни назначил. У нас полностью организованная и оперативная кампания, и мы считаем, что страна требует всеобщих выборов», – сообщала она.

Последние всеобщие парламентские выборы в Великобритании проходили 12 декабря 2019 г., победу на них одержала консервативная партия во главе с Борисом Джонсоном, получив 365 мест из 650 в Палате общин, что позволило им сформировать правительство большинства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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