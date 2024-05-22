Автомобиль протаранил ворота генконсульства России в Бонне

В августе 2023 г. в Кишиневе мужчина на автомобиле врезался в ворота посольства России и скрылся с места аварии. Прежде чем водителя остановили и задержали, он повредил еще две машины по дороге. В полиции уточнили, что мужчина был задержан в районе города Страшены, который находится в 40 км от Кишинева.