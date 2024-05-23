В Кремле назвали дискриминационным норвежский запрет на въезд туристов из РФ

Власти Норвегии ввели дополнительные ограничения на въезд граждан России с 29 мая. Приезжающим в страну россиянам в туристических или целях «непервостепенной важности» будет отказано во въезде. В ряде случаев будут делаться исключения. Например, для посещения близких родственников, а также для граждан, которые едут в Норвегию для работы или учебы.