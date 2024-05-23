В Кремле назвали дискриминационным норвежский запрет на въезд туристов из РФ
Решение Норвегии запретить въезд в страну российским туристам исключительно дискриминационное, оно не останется без ответа. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы не приемлем подобных решений. И мы сожалеем, что норвежское руководство избрало такой путь ухудшения наших двусторонних отношений, которые и без того не блещут в последнее время своим качеством, причем не по нашей инициативе», – отметил представитель Кремля.
Власти Норвегии ввели дополнительные ограничения на въезд граждан России с 29 мая. Приезжающим в страну россиянам в туристических или целях «непервостепенной важности» будет отказано во въезде. В ряде случаев будут делаться исключения. Например, для посещения близких родственников, а также для граждан, которые едут в Норвегию для работы или учебы.
Весной 2022 г. Норвегия вместе с несколькими другими шенгенскими странами приостановила выдачу туристических вуз россиянам.