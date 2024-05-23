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Депутат Госдумы и бывший мэр Ростова Кушнарев решил досрочно сложить полномочия

Ведомости

Депутат-одномандатник Госдумы, бывший мэр Ростова Виталий Кушнарев решил досрочно сложить полномочия. Проект соответствующего постановления внесен на рассмотрение Госдумы.

«Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Кушнарева Виталия Васильевича <...> 27 мая 2024 г. на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий в связи с назначением его на должность заместителя губернатора Ростовской области – министра транспорта», – говорится в проекте постановления Госдумы.

Проект одобрила комиссия Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и мандатным вопросам.

Кушнарев представлял фракцию всероссийской политической партии «Едина Россия» и входил в комитет Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. В депутатские полномочия он вступил в сентября 2021 г.

До этого, С 7 ноября 2016 г. занимал должность мэра Ростов-на-Дону. 23 апреля 2019 г. досрочно сложил полномочия.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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