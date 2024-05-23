Депутат Госдумы и бывший мэр Ростова Кушнарев решил досрочно сложить полномочия
Депутат-одномандатник Госдумы, бывший мэр Ростова Виталий Кушнарев решил досрочно сложить полномочия. Проект соответствующего постановления внесен на рассмотрение Госдумы.
«Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Кушнарева Виталия Васильевича <...> 27 мая 2024 г. на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий в связи с назначением его на должность заместителя губернатора Ростовской области – министра транспорта», – говорится в проекте постановления Госдумы.
Проект одобрила комиссия Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и мандатным вопросам.
Кушнарев представлял фракцию всероссийской политической партии «Едина Россия» и входил в комитет Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. В депутатские полномочия он вступил в сентября 2021 г.
До этого, С 7 ноября 2016 г. занимал должность мэра Ростов-на-Дону. 23 апреля 2019 г. досрочно сложил полномочия.