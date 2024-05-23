Депутат Госдумы и бывший мэр Ростова Кушнарев решил досрочно сложить полномочия

«Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Кушнарева Виталия Васильевича <...> 27 мая 2024 г. на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий в связи с назначением его на должность заместителя губернатора Ростовской области – министра транспорта», – говорится в проекте постановления Госдумы.