Президент Чехии госпитализирован после катания на мотоцикле

Петр Павел – заядлый мотоциклист. Он не отказался от увлечения даже после избрания на пост президента в прошлом году. Летом 2023 г. появилось видео, где лидер страны катается на мотоцикле без шлема. Позже он извинился и сообщил, что жертвует деньги на помощь мотоциклистам, которые оказались в инвалидных колясках из-за аварий.