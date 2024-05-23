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Президент Чехии госпитализирован после катания на мотоцикле

Ведомости

Президент Чехии Петр Павел госпитализирован после катания на мотоцикле, он получил травмы. Об этом сообщает канцелярия главы государства в соцсети Х.

В сообщении отмечается, что Павел получил несерьезные травмы, но они требуют непродолжительного наблюдения в больнице. На данный момент лидер Чехии доставлен в Центральный военный госпиталь в Праге.

Портал CT24 отмечает, что продолжительность госпитализации не уточняется. Полиция не расследует происшествие, так как оно произошло на закрытой спортивной трассе. Пресс-служба президента подтвердила это.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала пожелал президенту скорейшего выздоровления.

Петр Павел – заядлый мотоциклист. Он не отказался от увлечения даже после избрания на пост президента в прошлом году. Летом 2023 г. появилось видео, где лидер страны катается на мотоцикле без шлема. Позже он извинился и сообщил, что жертвует деньги на помощь мотоциклистам, которые оказались в инвалидных колясках из-за аварий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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