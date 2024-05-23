Президент Чехии госпитализирован после катания на мотоцикле
Президент Чехии Петр Павел госпитализирован после катания на мотоцикле, он получил травмы. Об этом сообщает канцелярия главы государства в соцсети Х.
В сообщении отмечается, что Павел получил несерьезные травмы, но они требуют непродолжительного наблюдения в больнице. На данный момент лидер Чехии доставлен в Центральный военный госпиталь в Праге.
Портал CT24 отмечает, что продолжительность госпитализации не уточняется. Полиция не расследует происшествие, так как оно произошло на закрытой спортивной трассе. Пресс-служба президента подтвердила это.
Премьер-министр Чехии Петр Фиала пожелал президенту скорейшего выздоровления.
Петр Павел – заядлый мотоциклист. Он не отказался от увлечения даже после избрания на пост президента в прошлом году. Летом 2023 г. появилось видео, где лидер страны катается на мотоцикле без шлема. Позже он извинился и сообщил, что жертвует деньги на помощь мотоциклистам, которые оказались в инвалидных колясках из-за аварий.