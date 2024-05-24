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Командующий 20-й армией ВС России Ахмедов снят с должности

Ведомости

Командующий 20-й армией Вооруженных сил России Сухраб Ахмедов снят с должности. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Пока Сухраба Султановича только вывели в распоряжение, но информированные источники сообщают, что ситуация в развитии», – написал он в своем Telegram-канале.

Рогов отметил, что снятие с должности Ахмедова – реализация слов нового министра обороны России Андрея Белоусова о необходимости беречь военнослужащих.

Сурхаб Ахмедов занимал должность командира 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады и 155-й отдельной бригады морской пехоты. 6 декабря 2023 г. президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Ахмедову звания генерал-лейтенанта ВС РФ.

«Коммерсантъ» отмечает, что в 2022 г. в начале спецоперации на Украине 155-я бригада морской пехоты выполняла боевые задачи в Донецкой народной республике. В ноябре 2022 г. военкоры писали о жалобах морпехов на командование Ахмедова из-за масштабов боевых потерь.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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