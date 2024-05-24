Командующий 20-й армией ВС России Ахмедов снят с должности

«Коммерсантъ» отмечает, что в 2022 г. в начале спецоперации на Украине 155-я бригада морской пехоты выполняла боевые задачи в Донецкой народной республике. В ноябре 2022 г. военкоры писали о жалобах морпехов на командование Ахмедова из-за масштабов боевых потерь.