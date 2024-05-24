Командующий 20-й армией ВС России Ахмедов снят с должности
Командующий 20-й армией Вооруженных сил России Сухраб Ахмедов снят с должности. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Пока Сухраба Султановича только вывели в распоряжение, но информированные источники сообщают, что ситуация в развитии», – написал он в своем Telegram-канале.
Рогов отметил, что снятие с должности Ахмедова – реализация слов нового министра обороны России Андрея Белоусова о необходимости беречь военнослужащих.
Сурхаб Ахмедов занимал должность командира 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады и 155-й отдельной бригады морской пехоты. 6 декабря 2023 г. президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Ахмедову звания генерал-лейтенанта ВС РФ.
«Коммерсантъ» отмечает, что в 2022 г. в начале спецоперации на Украине 155-я бригада морской пехоты выполняла боевые задачи в Донецкой народной республике. В ноябре 2022 г. военкоры писали о жалобах морпехов на командование Ахмедова из-за масштабов боевых потерь.