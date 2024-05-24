МИД Эстонии вызовет временного поверенного в делах России
Временного поверенного в делах России вызовут в МИД Эстонии в связи с пограничным инцидентом на эстонско-российской границе на реке Нарва. Об этом заявил глава эстонского внешнеполитического ведомства Маргус Цахна на своей странице в соцсети X.
Согласно информации министерства, в 3:00 23 мая российская пограничная служба в одностороннем порядке якобы демонтировала световые буи, установленные Эстонией для демаркации границы на реке Нарва.
«Реакция Эстонии остается спокойной и ясной. Мы рассматриваем это как провокационный пограничный инцидент. Мы доведем до сведения РФ через наших пограничных представителей на границе и по дипломатическим каналам, что такие действия неприемлемы, потребуем объяснений по поводу удаления буев и их немедленного возвращения», – заявили в министерстве.
Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс 17 мая заявил, что земельные участки, предназначенные для обмена в рамках пограничного договора с Россией, будут застроены. Таллин планировал получить Саатсеский сапог – участок в Псковской области, заходящий на территорию Эстонии, в обмен на лесные пограничные земли аналогичного размера. Однако теперь эстонские власти отказались от этой идеи и не планируют производить обмен.