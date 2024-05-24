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МИД Эстонии вызовет временного поверенного в делах России

Ведомости

Временного поверенного в делах России вызовут в МИД Эстонии в связи с пограничным инцидентом на эстонско-российской границе на реке Нарва. Об этом заявил глава эстонского внешнеполитического ведомства Маргус Цахна на своей странице в соцсети X.

Согласно информации министерства, в 3:00 23 мая российская пограничная служба в одностороннем порядке якобы демонтировала световые буи, установленные Эстонией для демаркации границы на реке Нарва.

«Реакция Эстонии остается спокойной и ясной. Мы рассматриваем это как провокационный пограничный инцидент. Мы доведем до сведения РФ через наших пограничных представителей на границе и по дипломатическим каналам, что такие действия неприемлемы, потребуем объяснений по поводу удаления буев и их немедленного возвращения», – заявили в министерстве.

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс 17 мая заявил, что земельные участки, предназначенные для обмена в рамках пограничного договора с Россией, будут застроены. Таллин планировал получить Саатсеский сапог – участок в Псковской области, заходящий на территорию Эстонии, в обмен на лесные пограничные земли аналогичного размера. Однако теперь эстонские власти отказались от этой идеи и не планируют производить обмен.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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