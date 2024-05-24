МИД Эстонии вызовет временного поверенного в делах России

«Реакция Эстонии остается спокойной и ясной. Мы рассматриваем это как провокационный пограничный инцидент. Мы доведем до сведения РФ через наших пограничных представителей на границе и по дипломатическим каналам, что такие действия неприемлемы, потребуем объяснений по поводу удаления буев и их немедленного возвращения», – заявили в министерстве.