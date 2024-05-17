Эстония начнет застраивать территории, которые планировала обменять с Россией

Путин в разговоре с Карлсоном заявил, что у России нет территориальных притязаний к странам континента. Карлсон спросил, может ли президент представить сценарий, при котором он направит российские войска, например, в Польшу. Это произойдет, ответил глава государства, «только в одном случае: если со стороны Польши будет нападение на Россию», поскольку у Москвы «нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии – нигде».