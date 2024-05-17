Эстония начнет застраивать территории, которые планировала обменять с Россией
Власти Эстонии приступят к застройке земельных участков, которые планировалось обменять в рамках пограничного договора с Россией, рассказал министр внутренних дел республики Лаури Ляэнеметс национальной телерадиовещательной компании ERR.
По его словам, Таллин планировал получить Саатсеский сапог (участок в Псковской области, заходящий на территорию Эстонии) в обмен на лесные пограничные земли такого же размера.
«Теперь очевидно, что производить такой обмен с Россией мы больше не намерены», – подчеркнул Ляэнеметс.
Министр внутренних дел Эстонии уточнил, что в предыдущих планах по строительству границ учитывалось, что обмен состоится. Для этих целей был выделен участок протяженностью 4,2 км. В настоящий момент принято решение начать проектирование и строительство дороги вокруг Саатсеского сапога, исключив эти участки.
«Я считаю, это очень важное решения для народа Сетумаа и всей юго-восточной части страны. А также с точки зрения нашествия мигрантов, чтобы у нас на границе не было открытого лесопарка для прогулочного прохода. Так что мы его застроим», – заключил Ляэнеметс.
11 февраля министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что власти Эстонии намерены продолжить создание линии обороны, включающее строительство 600 бункеров на границе с Россией, несмотря на заявления президента России Владимира Путина в интервью журналисту Такеру Карлсону.
Путин в разговоре с Карлсоном заявил, что у России нет территориальных притязаний к странам континента. Карлсон спросил, может ли президент представить сценарий, при котором он направит российские войска, например, в Польшу. Это произойдет, ответил глава государства, «только в одном случае: если со стороны Польши будет нападение на Россию», поскольку у Москвы «нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии – нигде».
19 января газета Postimees заявила о планах министерства обороны Эстонии построить около 600 бункеров на восточной границе с Россией. По информации издания, министры обороны стран Балтии договорились, что аналогичную зону на восточной границе создадут также Латвия и Литва. Затем стало известно, что министры обороны трех стран подписали соглашение о создании линии обороны и намерении развивать совместную систему противовоздушной обороны (ПВО) в Прибалтике.